Más de cien trabajos se han presentado a la primera edición del Certamen de Poesía 'Julio Mariscal'

Más de un centenar de obras han sido presentadas a la primera edición del Certamen de Poesía 'Julio Mariscal', lo que supone un respaldo rotundo a esta nueva convocatoria cultural organizada por la Asociación Pie de Página, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha destacado que este certamen constituye “una cita que reconoce y celebra la fuerza de la palabra poética y el legado de uno de los grandes nombres de nuestras letras”.

En su intervención, ha felicitado a la Asociación Pie de Página por “su trabajo incansable a favor de la poesía y la literatura”, subrayando, además, que la figura de Julio Mariscal, poeta arcense de la Generación del 50, "representa un referente imprescindible y un nexo de unión cultural entre municipios como Arcos, Paterna y Jerez".

Zurita ha recordado que esta iniciativa se enmarca también en el contexto de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, reforzando el valor de la poesía como espacio de diálogo, creación y unión entre los territorios de una misma provincia.

Por su parte, el presidente de la Asociación Pie de Página, Francisco José Márquez, ha agradecido al Ayuntamiento, a la candidatura de Jerez 2031 y a la familia del poeta Julio Mariscal el apoyo recibido para poder poner en marcha este certamen que ha calificado como "un acto de justicia poética hacia un autor reconocido hoy por la crítica como uno de los grandes poetas de su generación".

Márquez ha subrayado la satisfacción de la asociación ante la gran respuesta que ha obtenido el certamen, cuyo plazo de recepción de originales se cerraba ayer, coincidiendo con la festividad de la Patrona de Jerez. Asimismo, ha informado que la deliberación del jurado tendrá lugar el próximo 31 de octubre y el fallo se dará a conocer en torno al 22 de noviembre, fecha del nacimiento de Julio Mariscal.

Por otro lado, ha recordado que todavía permanece abierta la convocatoria para jóvenes poetas, el Certamen Infantil “Versos al vuelo, cantos al gorrión”, dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria, con entrega de premios el 4 de octubre, en el marco de la próxima edición de la Feria del Libro de Jerez. "Una iniciativa que busca sembrar vocaciones literarias entre los más jóvenes, germen de futuros poetas".

Por su parte, el vicepresidente de Pie de Página, José Mateos, ha destacado la importancia del legado de Julio Mariscal, advirtiendo que "la poesía es como un pequeño fuego que puede apagarse en cualquier momento y que vamos trasladando de unos a otros”. También ha recordado que Julio Mariscal, que fue maestro, representa uno de esos eslabones que justifican la creación de un premio de ámbito provincial “que no existía y que era de justicia”.

Sobre el certamen infantil, Mateos ha señalado que "la poesía y la literatura son herramientas pedagógicas que enseñan a empatizar con los demás y a mirar la vida de una forma no utilitaria, desprendida. No hace grandes revoluciones, pero sí la más importante, la de ayudarnos a ser mejores personas”.

La información completa sobre las bases y el desarrollo de ambos certámenes está disponible en la página web www.piedepagina.org.