La científica jerezana María Rosa Durán, candidata a los Premios Top 100 Mujeres Líderes en España
La profesora de UCA destaca por su proyecto ‘Recaída Cero’, pionero en la aplicación de modelos matemáticos para predecir recaídas en leucemias pediátricas.
Estos premios reconocen el talento y liderazgo femenino en diferentes ámbitos, entre ellos, la ciencia.
La investigadora jerezana de la Universidad de Cádiz (UCA) María Rosa Durán ha sido seleccionada entre las candidatas a los Premios Top 100 Mujeres Líderes en España’ una iniciativa creada en 2011 que reconoce y visibiliza el talento y el liderazgo femenino en diferentes ámbitos como la ciencia, la empresa, la política y la cultura.
Perfil académico de María Rosa Durán
Profesora del Departamento de Matemáticas e investigadora del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), María Rosa Durán ha centrado su carrera en demostrar cómo las matemáticas pueden contribuir de forma decisiva a la lucha contra el cáncer infantil.
Es responsable del proyecto Recaída Cero, una línea de investigación pionera en la aplicación de modelos matemáticos para predecir recaídas en leucemias pediátricas y optimizar tratamientos personalizados.
Con una sólida trayectoria científica, Durán ha participado en proyectos nacionales e internacionales y cuenta con una amplia producción científica reflejada en publicaciones de impacto, colaboraciones con equipos médicos y estancias en centros de referencia.
Su trabajo combina la excelencia investigadora con un marcado compromiso social, orientado a generar conocimiento útil que mejore la vida de los pacientes y de sus familias.
La UCA celebra el reconocimiento al talento de Durán
Desde la Universidad de Cádiz, esta candidatura se celebra como un reconocimiento al talento, la excelencia y el esfuerzo de una investigadora que representa los valores de la comunidad universitaria y la aportación de la ciencia al bienestar colectivo.
Los Premios Top 100 Mujeres Líderes en España promueven la igualdad y la visibilidad de las mujeres referentes, y fomentan el intercambio de experiencias y la creación de redes de colaboración entre profesionales comprometidas con la innovación y el liderazgo en todos los sectores.
