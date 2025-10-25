La cigüeña negra nacida en el Zoobotánico de Jerez viaja a Madrid para su liberación en el Parque del Manzanares

La cría de Cigueña negra nacida en el Zoobotánico de Jerez y que ha sido trasladada al GREFA de Madrid

La cigüeña negra nacida en el Centro de Conservación Zoobotánico de Jerez de la Frontera este pasado verano se ha trasladado a la capital de Esspaña para su posterior liberación en un parque de la Comunidad de Madrid.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha presenciado en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico, el traslado de la cría de cigüeña negra, nacida hace pocos meses, a su nuevo hogar en Grefa, en la Comunidad de Madrid.

Esta cigüeña negra procede de la pareja existente en las instalaciones.

El de Jerez es el primer centro ibérico que ha logrado reproducir esta ave en varias ocasiones

Cabe recordar que el Zoobotánico de Jerez es el primer centro ibérico que ha logrado reproducir esta especie en varias ocasiones aunque no se registraba un nacimiento de la misma desde 2019.

Es un ave catalogada en peligro de extinción debido sobre todo a las molestias ocasionadas en sus áreas de cría y a las bajas ocasionadas a sus poblaciones por choques de individuos con tendidos eléctricos, expolios de nidos, uso indiscriminado de pesticidas en cercanías de zonas húmedas etc.

Esta cría ha sido trasladada al GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que nace en 1981 como asociación para el estudio y conservación de la naturaleza, con sede en el Monte del Pilar en la localidad madrileña de Majadahonda.

En este lugar será atendido el ejemplar nacido en el centro jerezano hasta su suelta en libertad, junto a otros ejemplares, el próximo mes de marzo.

Liberación en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

La suelta será en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, uno de los más emblemáticos de la sierra madrileña y constituye una gran reserva natural que une los límites de la ciudad con la Sierra del Guadarrama. En el mismo existen colonias de aves protegidas como la cigüeña negra.

Características de la cigüeña negra

Las cigüeñas negras adultas muestran un plumaje totalmente negro con el vientre y las rectrices de plumas blancas y con reflejos verdosos y púrpuras en las plumas del cuello y del pecho, que contrastan con el color rojo vivo de su pico y pastas.

Ojos marrones rodeados de un gran anillo rojo, patas y pico de color verdoso.

Se alimenta de peces, anfibios e insectos en aguas someras, en marjales y en praderas húmedas. También de pequeños mamíferos como topillos y ratones.

No frecuenta aglomeraciones humanas, prefiere zonas de sierra boscosa con peñascales, alejadas del influjo del hombre, sobre todo para nidificar y casi siempre cerca de masas de agua dulce. Es más solitaria que la otra cigüeña y cría casi siempre en parejas solitarias aunque pueden reunirse en pequeños bandos para descansar. Vuelo ágil, planea y asciende frecuentemente, sobre todo en migración.