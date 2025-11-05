Cinco recomendaciones ante un temporal de lluvias y tormentas

Evita los desplazamientos en la medida de lo posible en caso de fuertes lluvias

El servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha pedido a la población "extremar la precaución y mantener una conducta responsable" ante la llegada de un nuevo temporal de lluvias, tormentas y viento.

Así, para evitar situaciones de riesgo ha publicado una serie de recomendaciones para tener en cuenta.

¿Qué hacer durante un temporal de lluvias y tormentas?

-Mantén la calma, corta cualquier situación de pánico, bulo o rumor y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en el lugar o a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

-Cierra y asegura bien puertas y ventanas para evitar daños por la fuerza del agua y/o el viento y desconecta todos los aparatos eléctricos.

-No toques ningún aparato eléctrico que esté conectado y mojado.

-No estaciones vehículos ni acampes en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

-Prepárate para abandonar tu vivienda y acudir al lugar preestablecido si consideras que tu vivienda está en peligro o así lo ordenan las autoridades competentes.

Si tienes que abandonar tu casa y siempre que haya tiempo para ello:

-Recoge la documentación de toda tu familia y la tuya propia, así como un pequeño botiquín, alimentos, ropa de abrigo y objetos valiosos poco voluminosos, linterna y radio de pilas secas.

-Desconecta la electricidad, el gas y el agua.

Consejos para automovilistas durante un temporal de lluvias y tormentas

-Evita los desplazamientos en la medida de lo posible, especialmente de noche cuando los obstáculos son más difíciles de detectar. Si pese a todo debes viajar infórmate del estado de las carreteras.

-Ten en cuenta que una pequeña depresión en el nivel de la carretera puede tener una considerable profundidad de agua.

-Presta atención a los corrimientos de tierra y socavones y a cualquier obstáculo en la vía.

-Cuidado con los charcos y balsas de agua, si has entrado en una circula con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Los frenos no funcionan bien si están mojados, por lo tanto, comprúebalos varias veces después de haber pasado.

-No te la juegues, no cruces jamás un lugar inundado con el vehículo.

-Prepárate para abandonar el vehículo y diríjete a las zonas más altas si el agua empieza a subir de nivel en la carretera, tu vehículo se atasca o si el agua sube por encima del eje de la rueda.

-Si el vehículo está sumergiéndose en el agua y encuentras dificultades para abrir la puerta sal por la ventanilla sin pérdida de tiempo.

Recuerda en caso de temporal de lluvias y tormentas

-Mantén la calma, corta cualquier situación de pánico, bulo o rumor y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en el lugar o a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

-En caso de emergencia llama siempre al 112, estamos para ayudarte.