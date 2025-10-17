Cita con la donación de sangre en la capilla de Las Angustias y el CEIP La Marquesa de Jerez

La capilla de Las Angustias y el CEIP La Marquesa de Jerez de la Frontera se volcarán con la donación de sangre al albergar sendas colectas este próximo lunes 20 de octubre.

La iglesia y el colegio público abrirán sus puertas en horario de tarde entre las 17:30 y 21:30 horas, la primera, y 17:00 a 21:00 horas el segundo.

También se puede donar sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células del Hospital de Jerez los siguientes días laborables:

Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:30 horas y martes y jueves de 09:00 a 14:30 horas y de 15:00 a 21:00 horas.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año.

También se pueden compatibilizar las donaciones de sangre y plasma. Esta frecuencia se controla con programas informáticos de manera automática y con la emisión del carné que se le expide a la persona donante, para que ellos mismos lleven su control. También la APP DonaSangreAndalucia dispone de un histórico de donaciones y del carné digitalizado.