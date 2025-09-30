'Ciudadan@s por las bibliotecas públicas' reclama mejoras en las instalaciones de Jerez

Personas diversas de Jerez se han unido para formar colectivo 'Ciudadan@s por las bibliotecas públicas', debido a la preocupación por la deficiente situación que presentan las bibliotecas municipales jerezanas.

Demandan mejoras relacionadas con los materiales, ya que, dicen, algunos libros se encuentran deteriorados, hay escasez de publicaciones actuales, el mobiliario es anticuado y disponen de pocos ordenadores. Además, el colectivo señala que el "personal colaborador, en ocasiones, no está especializado" y la necesidad de mejorar también los horarios, dado que, excluyen el sábado "cuando los niñ@s no tienen colegio". Por otra parte, piden que se cuente con un Plan Lector programado, un mayor número de actividades y que éstas se publiciten.

'Ciudadan@s por las bibliotecas públicas' considera que esta situación viene provocada como consecuencia de muchos años siendo ignoradas por los diferentes gobierno municipales: "No se les ha dedicado ni la atención ni el presupuesto necesario para su recuperación", insisten. La agrupación considera que la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura "es el momento idóneo para exigir la mejora del estado de nuestras bibliotecas municipales".

Con el objetivo de ver mejoradas las condiciones de las bibliotecas municipales, 'Ciudadan@s por las bibliotecas públicas' recoge firmas en Change.org con el fin de lograr esas mejoras. Dicen comprender la necesidad de tiempo para conseguir las mejoras demandadas, pero solicitan una "planificación seria" y plazos de ejecución. También se ofrecen para colaborar con la delegación de Cultura "para conseguir que en la vida de nuestra ciudad la cultura sea una de sus protagonistas".

Si quieres firmar la petición, pincha aquí.

Reivindicaciones de 'Ciudadan@s por las bibliotecas públicas'

La intención es que más ciudadanos y ciudadanas exijan las reivindicaciones que adjuntan:

-Cumplimiento de horarios adaptados a las necesidades de las personas usuarias.

-Contar con personal con capacitación profesional y estabilidad en el empleo.

-Mejorar edificios ,instalaciones ,mobiliario y espacios circundantes.

-Realizar un expurgo de libros deteriorados y actualizar las colecciones.

-Renovar indicadores de clasificación.

-Bibliotecas accesibles, inclusivas y cuenten con material de lectura fácil.

-Tener a disposición del público un número de ordenadores y recursos digitales suficiente en cantidad y tiempo de disponibilidad.

-Diseñar un Plan Lector Municipal con oferta de actividades diversas para públicos de diferentes edades e intereses .

-Convertir las bibliotecas municipales en un foco de difusión cultural y un sitio de encuentro para los habitantes de su zona.

-Dotar a Jerez del número de bibliotecas municipales que le corresponda según el número de habitantes de nuestra ciudad y tal como marca el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía.