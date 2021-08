“La ciudadanía no puede esperar hasta catorce días para que le den una cita médica”

La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, exige a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía que vuelva la asistencia presencial a los centros de salud. La delegada reclama “la apertura de los centros de salud por la tarde y la dotación de todos los recursos profesionales y económicos necesarios para restablecer una dotación de citas médicas acordes a una Atención Primaria ágil y eficiente, dado que la ciudadanía no puede esperar hasta catorce días para que le den una cita presencial o telefónica”.

Carmen Collado ha denunciado que “la población está desesperada porque se encuentra que no existe posibilidad de conseguir una cita en catorce días, y eso supone el riesgo de que cualquier dolencia leve se agrave. La Atención Primaria se tiene que prestar de forma inmediata, en el mismo día, en el día siguiente, y la situación que venimos padeciendo, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos del personal sanitario, no se puede tolerar”.

En este sentido, ha destacado que “le exigimos a la delegada de Salud, a la señora Isabel Paredes, que abra los centros de salud por las tardes, que haya una atención presencial, que den citas. Hasta ahora, en periodos de vacaciones, las citas se podían demorar 48 horas, y ahora la población está desesperada”. La delegada recuerda que “el Covid es una enfermedad muy grave que nos está afectando a todos los ámbitos de la vida, pero no han dejado de existir otras patologías, que si no se atienden, se van agravando. Nos vamos a encontrar con una población con graves problemas de salud porque no se les atiende”.

Ante una situación tan grave, la delegada ha “lamentado las declaraciones del portavoz del grupo municipal popular, Antonio Saldaña”. Carmen Collado ha señalado que “me parece populista y demagógico que el señor Saldaña venga a presumir de que se ha abierto el consultorio de Majarromaque porque él lo ha pedido. No voy a pensar que se ha abierto como él plantea porque la delegada de Alcaldía sea del PP”.

Collado señala que “el consultorio se ha abierto porque el médico ha vuelto de sus vacaciones, y ese médico, igual que ocurre en muchísimos puntos del distrito sanitario, no ha sido sustituido. Estas situaciones no se pueden permitir, las necesidades sanitarias de la población no se paralizan en un periodo vacacional, requieren de una atención digna, inmediata y cercana”.