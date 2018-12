Jaime Espinar: "Mamen Sánchez tiene que cesar de inmediato a Díaz"

El PP de Jerez estudia acudir ya a los juzgados para denunciar el caso de José Antonio Díaz, tras usar el delegado socialista un vehículo oficial para llevar a sus hijos al colegio.

El concejal del PP, Jaime Espinar, así lo ha confirmado este martes cuando ha comparecido para “lamentar la actitud tomada por Mamen Sánchez de esconderse y dejar sólo a Díaz, como se ha visto esta semana y ha sido cuestionado por su propio partido a nivel provincial”.

En este sentido, Espinar ha criticado que la alcaldesa y secretaria local del PSOE sólo ha hecho declaraciones al respecto cuando “ya no le ha quedado más remedio” aunque sus manifestaciones “son del todo inaceptables”. Desde el PP han calificado de “inaceptable que un alcalde justifique el uso particular de recursos públicos, nos ha mentido”. Espinar ha recordado que tras denunciar el PP que miembros del gobierno local utilizaban coches oficiales para uso personal, el PSOE dijo que esto era “rotundamente falso". Sin embargo, “la señora Mamen Sánchez nos mintió a todos los jerezanos puesto que finalmente Díaz tuvo que reconocer algo que era totalmente evidente”.

En este punto, el edil del PP ha reiterado que, además, es “inaceptable que nos tome por tontos Mamen Sánchez, ya que dice textualmente que no se ha utilizado un coche oficial para tal fin”. “O Sánchez no se entera o no se quiere enterar o nos toma por tontos puesto que Díaz lo reconoció en el pleno y dijo que lo volvería a hacer, demostrando que el PP tenía razón”, ha subrayado el edil popular, rechazando que la alcaldesa “defienda con esas declaraciones un posible caso de malversación de fondos públicos”.

Para Espinar es incomprensible que Díaz, “en lugar de pedir disculpas, que es lo debería haber hecho, su respuesta fue la chulería y la amenaza hacia mi persona y al PP”. “No vale decir que no es un uso particular llevar a tus hijos al colegio porque te coge de camino. Se está riendo de todos los jerezanos, primero mintió y después dice que no es uso particular llevar a tus hijos al colegio con un empleado público”, ha añadido.

Así las cosas, el PP ha dejado claro que Mamen Sánchez “tiene que cesar de inmediato a Díaz porque para el PP está inhabilitado para ser delegado, entre otras cosas, de Movilidad”. En este punto, ha recordado que “este es el segundo episodio. El primer episodio que fue cuando un sindicato denunció la falsificación de la tarjeta para aparcar en la Feria por parte de este mismo concejal”.

Por todo ello y ante la falta de respuestas en el último pleno municipal, el PP va a presentar una batería de preguntas “sobre cuestiones que están por aclarar”. En concreto, va a preguntar cuántos coches tiene el Ayuntamiento de Jerez para uso de los concejales; si a todos los concejales del Ayuntamiento “se le recoge en su casa y también llevan a cabo un fin particular de recursos públicos”; qué seguro tienen estos coches; y “cuánto se ha pagado de horas extras y gratificaciones al conductor de ese vehículo y durante cuántos meses, porque esto nos ayudará a saber durante cuánto tiempo el señor Díaz ha hecho uso de recursos públicos de todos los jerezanos para uso particular”.

En caso de no tener respuesta a estas cuestiones, Espinar ha recordado que desde el PP “hemos reclamado en varias ocasiones la falta de respuesta del PSOE a las preguntas del PP y hemos acudido al Consejo de Transparencia y no descartamos otras vías puestos que al final es la tónica general del PSOE”. De este modo, si en el plazo que tienen 3 días no reciben comunicación alguna, “acudiremos, sin duda, al Consejo de Transparencia o a los juzgados para que nos den las explicaciones oportunas. Es algo suficientemente grave para que todos los vecinos de Jerez conozcan los detalles de este uso particular de recursos públicos”.

Ante las preguntas de los periodistas, Espinar ha reconocido que el PP está analizando judicialmente este asunto. “Ese tema lo estamos estudiando porque hay jurisprudencia que dice incluso que, no solo tiene que ser el uso de dinero público para fines particulares, sino que cuando se emplea a trabajadores públicos para fines particulares también es malversación de fondos públicos”. No obstante, ha sido tajante al afirmar que el PP “nunca va a hacer lo que ha hecho el PSOE, no voy a venir aquí a amenazar a nadie con que voy a ir a los tribunales. El PSOE y el pueblo de Jerez se enterarán de que el PP va a denunciar cuando d la denuncia este puesta. No vamos a jugar con la justicia para amedrentar. Si se produce esta interposisión de querella o denuncia lo sabrán cuando esté puesta.