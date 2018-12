Trifulca entre PSOE y PP por el coche oficial que utilizó José Antonio Díaz

El vehículo oficial que utilizó el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz para llevar a sus hijos al colegio está desatando una auténtica tormenta entre el PSOE y el PP. Ayer, los populares, a través del edil Jaime Espinar, reprocharon a la alcaldesa Mamen Sánchez que no fuera ella la que diera explicaciones sobre este asunto en el pleno municipal. Jaime Espinar, considera que "Jerez no merece una alcaldesa que se niega a dar la cara, a dar explicaciones y a comparecer ante el pleno para explicar el uso de medios públicos para fines privados".

Y es que el PP había solicitado la comparecencia de Mamen Sánchez, "quien de forma cobarde se saltó el reglamento para negarse a comparecer y esconderse tras su concejal. Un concejal que, a pesar de su intento de hacerse la víctima, ha usado coche y trabajador municipal para llevar a sus hijos al colegio, ha mentido al negarlo y, además, ha tenido la chulería de decir que lo volvería a hacer. Trabajador que no es conductor sino albañil y que ha sido usado en horario laboral para fines personales de Díaz", señala Espinar.

El PP pide "explicaciones sobre las veces que Díaz ha llevado a sus hijos al colegio en el vehículo municipal, el número de vehículos municipales que están a disposición de los miembros del gobierno socialista y sobre las horas extras abonadas y durante cuánto tiempo se le han abonado al conductor del citado vehículo".

El PP insiste en que Díaz está "inhabilitado para seguir como miembro del gobierno de Jerez” y le recuerdan a Mamen Sánchez que “o lo cesa o tendrá que dimitir ella".Espinar recuerda que, durante el anterior gobierno popular de María José García-Pelayo "no se usó un solo medio municipal con fines privados o particulares" y destaca que "se pongan como se pongan Mamen Sánchez y el teniente de alcaldesa de Movilidad, aquí ha habido un uso inapropiado de fondos y medios públicos en un posible delito de malversación".

Por último, el PP pide explicaciones al PSOE provincial y a Irene García de si respalda que Mamen Sánchez permita que uno de sus concejales lleve a sus hijos al colegio en coche oficial y conducido por un trabajador municipal.

El PSOE de Jerez 'contraatacó' recordando que "el PP, cuando la ex alcaldesa María José García-Pelayo gobernó la ciudad, con el candidato Antonio Saldaña como segundo de a bordo, entre 2011 y 2015, contaba con una patrulla de la Policía Local vigilando su domicilio, sobre todo por las noches, donde estaba de 21:00 a 8:00 horas". Los socialistas entienden que "no es lógico quitar una patrulla de la seguridad ciudadana para que vigile el domicilio particular de Pelayo mientras dormía".

A ello añaden que después de las elecciones municipales de mayo de 2015, cuando entró el PP en el gobierno municipal, se estableció un servicio de escolta para la ex alcaldesa Pelayo, compuesto por 3 agentes.