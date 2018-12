Díaz se enroca en que no hizo “uso indebido” del coche oficial

Ni dimisión ni cese. Si el PP cree que la utilización con fines particulares del coche oficial por parte del delegado de Movilidad, Sostenibilidad y Participación, José Antonio Díaz, tiene tintes de delito, deberá acudir a los tribunales para cobrarse la pieza. Esta es la única respuesta que obtuvieron ayer los populares de la alcaldesa, Mamen Sánchez, que delegó en el propio Díaz la responsabilidad de volver a explicar ante los miembros de la Corporación los motivos del uso particular del coche oficial para llevar a sus hijos al colegio.

Ante la sorpresa del grupo popular, la regidora eludió comparecer para desviar el asunto a su compañero de gobierno y sólo rompió su silencio al final del debate para instar al PP a que “si cree que hay delito, que acuda a los tribunales”.

La primera autoridad jerezana zanjó así otra acalorada discusión entre socialistas y populares con el resto de grupos políticos representados en la Corporación como testigos mudos, a excepción de Ganemos, que si bien se sumó al reproche a la actitud del responsable municipal de Movilidad, en concreto a “su falta de humildad”, considera que no hay motivos para pedir su dimisión.

PSOE y PP capitalizaron el resto de la trifulca con un intercambio de golpes entre el delegado municipal puesto en entredicho, más centrado en contraatacar que en defenderse, y y el concejal del PP Jaime Espinar, que se fue sin respuesta alguna a las preguntas que lanzó en el inicio de la comparecencia, entre ellas, la de arrancar un pronunciamiento público acerca del uso particular de los coches oficiales por parte de la alcaldesa, a la que recriminaron que eludiese “dar la cara para volver a esconderse detrás de un concejal”.

“No hubo uso indebido”. José Antonio Díaz se aferró a los mismos argumentos esgrimidos en su anterior comparecencia al admitir que, aunque utilizó un coche oficial conducido por un empleado público para llevar a sus hijos al colegio –como se puede apreciar en los vídeos difundidos a través de las redes sociales–, se trató de un “caso puntual” y sin coste adicional alguno para las arcas municipales porque “me cogía de camino”.

Lejos de responder a los populares –quienes preguntaron, entre otros asuntos, por el número de coches oficiales de los que dispone el Ayuntamiento, la categoría del trabajador que conducía el utilizado por Díaz o las horas extras y productividad que ha abonado a este empleado municipal en el último año–, el responsable de Movilidad reiteró que el uso del vehículo oficial se debió a “causas sobrevenidas” –era un día lluvioso y le cogía de paso– para pasar a la carga a través de duras acusaciones contra los populares, a los que recriminó que se valgan de “la imagen de menores y de prácticas mafiosas” para “hacer política sucia, rastrera e infame” contra los miembros del gobierno local, cuando “Pelayo -ex alcaldesa del PP- y parte de su gobierno utilizaron infinidad de vehículos del mismo servicio y de la misma concesionaria”.

En otro momento de su intervención, Díaz también acusó al PP de utilizar a agentes del grupo Alfa de la Policía Local para vigilar de noche la vivienda de una concejala -la de la ex alcaldesa, María José García Pelayo- en lugar de contratar a vigilancia privada.

El concejal socialista enfocó no obstante sus críticas hacia el portavoz del PP, Antonio Saldaña, al que espetó que “no todo vale en política, aunque usted no tiene líneas rojas”, como la de alentar “la vigilancia con prácticas mafiosas de casas y de colegios”, asunto por el que anunció que ha presentado demanda contra un medio de comunicación digital por difundir las imágenes de sus dos hijos menores de edad.

El concejal del PP, Jaime Espinar, lamentó la “chulería” tanto de Díaz como de la alcaldesa, a los que recordó que “es objetivo que se ha hecho un uso fraudulento de recursos públicos”, en concreto “de un vehículo oficial y de un empleado municipal que pagamos todos”, que a su juicio es un asunto “muy grave” por lo que “no nos vamos a callar”.

“Explíquele que le cogía de camino a las personas que hacen malabarismos para llevar a los niños al colegio”, significó, no sin criticar “la chulería” de Díaz cuando dijo que “lo volvería a hacer” y la de la alcaldesa “al no dar la cara”. “Responda y no nos haga acudir a los tribunales porque estamos hablando de algo muy grave”, apostilló.