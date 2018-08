Las cofradías afectadas ya trabajan con el fin de invalidar Porvera

Porvera podría tener sus días contados. Es como un acta de divorcio que se firma al día siguiente de la boda. Está claro que lo que mal comienza mal acaba. Y la nueva carrera oficial ha tenido una puesta de largo que a muy pocos ha gustado. Posiblemente a los veintidós hermanos mayores que votaron con escasos datos en la mesa y poco respaldo más.

La respuesta del mundo cofrade en general ha sido de rechazo total a un itinerario que parece nacer del capricho de una especie de lobby que antepone gustos personales a problemas de itinerarios que destrozarían a cofradías como el Mayor Dolor o la Viga, por poner algunos ejemplos.

Las redes sociales han echado humo al respecto mostrando indignación por la nueva carrera y ya hay hermandades que están haciendo números de metros a recorrer y construyendo un argumentario sólido que motive a los hermanos a salir de nazarenos tras confirmar que la hermandad va a estar una hora más recorriendo calles inéditas y en muchos casos sin sentido alguno.

Para colmo de males, ha trascendido que dentro del mismo consejo existen ciertas diferencias por esta apuesta. Curtidores no se pone de acuerdo y ya hay consejeros que no les duelen en prendas manifestar que el jeroglífico de itinerarios y horarios va a ser complicado de resolver.

En este contexto, parecen aflorar ciertos movimientos por parte de algunos hermanos mayores que presiden hermandades muy afectadas por esta 'hazaña' de llevar a las cofradías hasta Porvera aunque el mutismo es total al respecto. Este medio ha tenido acceso a algunos datos que ofrece un giro en todo este asunto, aunque no trasciende si será a modo de firmas que fuercen un nuevo pleno que reconsidere la postura o con una consulta a sus cabildos de hermanos para sopesar qué hacer a partir de ahora. ¿Podría darse la circunstancia de que hubiera hermandades que se negaran a ir a Gaitán? Todo es posible ante un panorama tan insostenible. Sin embargo, sí se puede adelantar que existen datos más que suficientes como para aseverar que la victoria 'pírrica' del pasado jueves día 26 en Curtidores no contenta a una mayoría que optó por las otras dos opciones como eran el monumento a las cofradías y Aladro.

La jornada del Jueves Santo podría hacer un frente común al ser, no una, sino varias las hermandades afectadas. Si el pasado año se solidarizaron para ayudar a una hermandad afectada haciendo incluso hasta permutas, ahora no sería complicado pensar que el bloque entero se uniera para resolver una decisión por la mínima y que perjudica a casi toda la jornada. El rumbo del voto de estas hermandades en el famoso pleno de la Porvera no se sabe cuál fue, pero todo indica que, por sentido común, debió de haber sido el del monumento. De otra forma no se entiende el 'amor fraterno' que afloró el pasado año por solidaridad con una hermandad que era ciertamente afectada.

En cualquiera de los casos, se solicita incluso la dimisión del consejo en pleno. Se critica el trabajo sesgado de una comisión que vendió una carrera y olvidó ofrecer datos de la otra y sigue el debate entre los cofrades ante una decisión que no complace a casi nadie. Ahora toca un mes tranquilo como es agosto. Pero subyace que en septiembre habrá movimientos. Se espera que sea para una medida que pueda ser respaldada por la casi totalidad del pleno. Todo esto redundaría en el bien de las cofradías y de la Semana Santa en general.