Colecta de sangre en Jerez antes del inicio del Puente de Diciembre

El CEIP Antonio Machado de Jerez de la Frontera abrirá sus puertas la tarde del próximo viernes 5 de diciembre en una colecta voluntaria de sangre organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz.

El centro educativo, ubicado en la avenida San Joaquín S/N, abrirá en horario de tarde de 17:00 a 21:00 horas, en la jornada de inicio del Puente de Diciembre.

El lunes día 8 será festivo por en todo el país por la Inmaculada Concepción.

El CTTC de Cádiz recuerda que también se puede donar sangre en el punto fijo del Hospital Universitario de Jerez en el siguiente horario:

-Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:30 horas

-Martes y jueves de 09:00 a 14:30 horas y 15:00 horas a 21:00 horas

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año.

También se pueden compatibilizar las donaciones de sangre y plasma. Esta frecuencia se controla con programas informáticos de manera automática y con la emisión del carné que se le expide a la persona donante, para que ellos mismos lleven su control. También la APP DonaSangreAndalucia dispone de un histórico de donaciones y del carné digitalizado.