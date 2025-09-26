El Colegio de Médicos hace un llamamiento a los facultativos jerezanos a secundar la huelga del 3 de octubre

El Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz (COMCADIZ), en la misma línea que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), comunica su adhesión a la huelga convocada para el próximo viernes 3 de octubre, en protesta por la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, "que supone un grave menosprecio a la profesión médica".

El Colegio, en conjunción con el CACM y en sintonía con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), reafirma su rechazo a un texto "que vulnera los derechos de los facultativos, ignora las singularidades de la profesión y amenaza con deteriorar aún más sus condiciones laborales".

En todas las provincias andaluzas se están anunciando concentraciones convocadas por el SMA, como parte de las acciones de protesta para visibilizar las demandas del colectivo médico.

Por ello, el Colegio de Médicos de Cádiz junto al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos hacen un llamamiento a todos los médicos de la provincia y de toda Andalucía para que secunden la jornada de huelga "y participen en estas movilizaciones colectivas, con el objetivo de defender la dignidad y el futuro de la profesión".

Este nuevo paso en la movilización se suma a las concentraciones realizadas en los centros sanitarios andaluces el pasado mes de febrero y a la posterior manifestación en Madrid en marzo, en las que los médicos ya mostraron de forma clara su rechazo a la reforma del Estatuto Marco.