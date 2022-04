Los colegios de Jerez se incorporan con un día de retraso al fin de las mascarillas en las aulas

Los colegios de Jerez pondrán fin a la mascarilla en las aulas este jueves una vez recibido el visto bueno de la Junta de Andalucía. Los centros escolares se incorporarán con 24 horas de retraso a la entrada en vigor de la medida aprobada por el Gobierno tras la decisión de esperar a tener órdenes precisas de la Consejería de Educación al respecto.

En sus nuevas instrucciones, Educación explica que la Comisión Autonómica de Seguimiento COVID-19 ha trasladado con fecha de 20 de abril a la Consejería que "el uso de la mascarilla no se contempla como obligatorio en los centros o servicios educativos", a los que autoriza por tanto a suprimir la obligatoriedad de su uso pese a que el nuevo titular del ramo anunció a principios de semana que la retirada en las aulas sería paulatina.

Y aunque el acuerdo adoptado tiene aplicación desde su firma, la comunicación a los centros llegó una vez finalizada la jornada matutina, en la que se ha mantenido el uso obligatorio. De hecho, antes de recibirse la comunicación de la Consejería de Educación, los colegios emitieron circulares a los padres de los alumnos informándoles de su decisión de "seguir igual" en lo que al uso de las mascarillas en las aulas se refiere hasta nueva orden.

En una de las circulares a las que ha tenido acceso este medio se recuerda a los padres que la eliminación de su uso "no es más que una recomendación del Consejo Interterritorial pero no es vinculante, así que nosotros por ahora seguimos sin cambios al respecto", por lo que apelan a la prudencia mientras no se tengan instrucciones específicas por parte de la Consejería.

Una vez conocidas las nuevas instrucciones de la Junta, los centros pusieron en conocimiento de los padres la modificación de las indicaciones sobre las mascarillas para adaptarse a la normativa estatal procediéndose a la eliminación de su uso obligatorio en las aulas.

La Viceconsejería de Educación, encargada de dar traslado a los centros educativos de las nuevas instrucciones, recuerda que el uso de la mascarilla "seguirá siendo obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años".

Del mismo modo, Educación pide a los centros escolares que no descuiden el objetivo de "ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, manteniendo las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen llevando a cabo en los centros y servicios educativos.”