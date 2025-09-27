Comienza la reparación del acerado de la avenida Virgen de Fátima

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, está actuando en estos días en la avenida Virgen de Fátima para reparar el acerado y mejorar la accesibilidad en este entorno, así como para afianzar la seguridad vial. Con esta intervención, el Gobierno municipal cumple con un compromiso con los vecinos y vecinas de la zona que venían reivindicando estas obras, ya que esta avenida, que es una zona muy transitada, venía presentando desde hace más de 5 años un estado lamentable, con deficiencias en el pavimento y pasos de peatones muy deteriorados.

Concretamente, estos trabajos vienen a resolver problemas de piezas sueltas en la solería del acerado y de elevaciones en el pavimento. Se han arreglado también desperfectos junto a la parada del autobús urbano, que eran peligrosos para los usuarios de este servicio público, y asimismo se han mejorado los rebajes del acerado.

Con esta intervención, por tanto, se ha mejorado la seguridad de los peatones, reduciendo el riesgo de accidentes y caídas, así como el acceso para personas con movilidad reducida. Además, con esta intervención se ha potenciado el atractivo visual del entorno urbano y se ha mejorado la imagen de esta zona céntrica de Jerez.

Por otro lado, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas y mejorar la seguridad en el tráfico rodado y peatonal en la avenida Virgen de Fátima, desde la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, se han solucionado también algunos desperfectos en los pasos de peatones de la avenida Virgen de Fátima, consiguiendo una señalización correcta y contribuyendo a la protección de los viandantes proporcionándoles un lugar seguro para cruzar la calzada.