Por fin, comienzan las obras del comedor en el CEIP La Alcazaba de Jerez

Las obras de adecuación de aulas para contar con un comedor escolar en el CEIP Alcazaba han empezado este martes, 14 de octubre. El objetivo es habilitar un espacio adecuado para la prestación de este servicio en condiciones óptimas. Este proyecto de adaptación, elaborado desde los servicios técnicos de la Delegación de Urbanismo, supone la redistribución interior de distintos espacios para transformar dos aulas contiguas en un comedor con servicio de catering.

La intervención ha arrancado con labores de albañilería para la apertura de un nuevo acceso destinado a la entrada de materiales y que, una vez finalizada la obra, servirá como vía de servicio para este equipamiento. Las tareas, que la empresa adjudicataria comenzó a preparar la semana pasada con las mediciones finales, incluyen la construcción de un nuevo office y el acondicionamiento completo de las aulas que albergarán el comedor, incluyendo suelos y paredes.

La Junta de Gobierno Local aprobó a finales de septiembre la adjudicación de estos trabajos a Grupo Muserac S.L, por importe de 48.100,79 euros. En esa misma sesión también se aprobó el inicio de expediente de contratación, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de las obras de redistribución de espacios interiores para la adaptación a comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes, por importe de 69.490,09 euros.

El ejecutivo municipal avanzó estas actuaciones a principios del presente curso escolar, habiendo sido aprobados ambos proyectos el pasado mes de agosto y continuando a día de hoy el proceso de cada uno de ellos para su materialización.

La delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, ha realizado una visita a este centro educativo, situado en la barriada de La Granja, y ha sido testigo del inicio de unos trabajos que habían sido muy demandados por la comunidad educativa.

En esta línea, la delegada de Educación ha subrayado que “la construcción del comedor del CEIP Alcazaba reafirma el compromiso del equipo de gobierno local con la mejora de las infraestructuras educativas y la atención a las demandas de las familias del municipio”.