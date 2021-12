¿Cómo evitar que te roben por la calle?

¿Alguna vez te ha pasado que has sufrido un robo, aunque sea de un objeto sin importancia.? Muchas personas no han tenido ningún percance de este tipo. Sin embargo, como dice el refrán, mejor prevenir que curar. Por este motivo te dejamos una serie de consejos para ayudarte a evitar que un robo por la calle.

Es fundamental saber es que habrá ocasiones en las que será posible impedir un robo. Si el ladrón va armado, no nos quedará más remedio que ceder antes que arriesgar nuestra vida. No obstante, si se tratan de simples carteristas, podremos usar una serie de trucos para ponerles las cosas mas difíciles.

Lo primero que debemos hacer es no llevar objetos importantes , como la cartera o el móvil, en los bolsillos traseros. Muchos ladrones son especialistas en sacarte objetos de los bolsillos en un abrir y cerrar de ojos. Si llevamos estos objetos en los bolsillos delanteros, los ladrones no tendrán la misma facilidad para robarnos.

La mejor opción que podemos tomar es llevar bolsillos con cremallera . De este modo nuestras carteras o móviles estarán completamente seguras.

En esta línea, cabe destacar que si llevamos bolso , lo ideal será que no llevemos todos los bienes más valiosos dentro, puesto que es de los objetivos principales de los ladrones. En el caso de que nos den un tirón o que nos acaben robando el bolso, podríamos perder nuestros objetos más preciados. En este caso, los más recomendable sería llevar la cartera o el móvil en otra parte .

Siguiendo con los consejos de los bolsos, deberemos vigilar cuando nos sentemos a comer en algún establecimiento. En ocasiones dejamos nuestros bolsos y pertenencias colgados de sillas y los ladrones pueden aprovechar para arrebatárnoslo sin que nos demos cuenta.

Guardar cosas en el coche

Aunque no sea exactamente lo mismo que un robo por la calle, a muchas personas les han acabado rompiendo los cristales del coche por haber dejado pertenencias valiosas en los asientos del vehículo. Por este motivo, te recomendamos que no dejes cosas en zonas visibles del coche y las guardes en el maletero. En el caso de que tengas el maletero lleno, intenta tapar estos objetos. Si no son muy grandes, intenta guardarlos debajo de los asientos.