César Caballero Oñate lleva unos 22 años aproximadamente trabajando como conductor en el servicio municipal de autobuses urbanos.

Tras prácticamente siete semanas en estado de alerta, no termina de irse el miedo cada vez que va al puesto de trabajo. “Siempre hay algo de miedo porque lo que está pasando es muy gordo. Pero mis compañeros y yo tratamos de transformar ese miedo en responsabilidad intentando hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible”, apunta este conductor que lleva más de dos décadas al frente de un bus urbano.

Ahora bien, desde que se decretó el estado de alarma, el número de viajeros del transporte público se ha reducido ostensiblemente. Al respecto, César Caballero señala: “Ha bajado muchísimo; no puedo decir una cifra pero sí he notado que en esta semana hay algo más de afluencia; supongo que será porque poco a poco se está dejando salir más a la gente”.

Para la seguridad tanto de los usuarios como profesionales se adoptaron en el transporte público una serie de medidas desde el inicio de esta situación. “Una de las medidas es que haya un distanciamiento de seguridad entre los pasajeros; además, estos suben por la puerta central. Y nosotros tenemos también nuestras mascarillas y nuestros guantes”, explica. Eso sí, durante los trayectos, y a pesar de la distancia, aprecia “la preocupación” de los viajeros “por lo que estamos viviendo”.

Tras 22 años conduciendo un autobús, reconoce que es una “sensación muy fuerte” circular por calles prácticamente vacías. “Ahora pasamos por sitios, das una vuelta y no montas a nadie. O miras por el retrovisor y ves que llevas solo a una o a dos personas y, en muchas ocasiones, no llevas a nadie. Es una sensación muy extraña”, describe.

Hay dos líneas, la 8 y la 9, denominadas circulares, que hacen un recorrido por prácticamente toda la ciudad. Al respecto, apunta: “En estas lo ves bien; te llegas a preguntar qué ha pasado aquí, especialmente cuando haces el recorrido y vas parada a parada y nadie se sube. Te da mucho en qué pensar”.

En próximas semanas, se iniciará la desescalada y, con ella, un incremento paulatino del número de viajeros de este servicio público. No obstante, César Caballero prefiere no aventurarse a conjeturar a cómo será el transporte público en los próximos meses. “Aún no sabemos nada, aunque algo se comente por los medios de comunicación como que los autobuses vayan a un tercio de su capacidad. Serán las autoridades sanitarias la que irán diciendo cómo será y cómo vaya evolucionando la situación. Nos tendremos que ir acostumbrando a esta nueva normalidad y necesitaremos un tiempo de adaptación.