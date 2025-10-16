Conoce al jurado del Festival de Cine de Jerez 'Con Acento'

El Festival de Cine de Jerez 'Con Acento' celebra su tercera edición con un jurado formado por tres profesionales del audiovisual, con trayectorias diversas pero una misma pasión por el cine: la actriz Rocío Marín, el jefe de producción Fede Rozadillas y el director y productor Antonio Cuesta.

Ellos han sido los encargados de visionar y seleccionar los largometrajes, documentales, cortometrajes de ficción, de animación y los trabajos del concurso exprés que compiten este año en el certamen.

Rocío Marín es una reconocida actriz jerezana con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, muy vinculada a su tierra.

Fede Rozadillas, jefe y director de producción jerezano, acumula más de dos décadas de experiencia en rodajes y proyectos audiovisuales nacionales e internacionales.

Antonio Cuesta es director, guionista y productor sevillano, con una carrera destacada en el ámbito del cine independiente y varios premios en su haber.

¿Qué supone formar parte del jurado del Festival de Cine 'Con Acento'?

Rocío Marín: "Bueno, pues supone un reto. Es la primera vez que ejerzo de jurado en nada y encima es en mi tierra. Entonces, pues tiene todo un componente muy estimulante. O sea, no sé, me ha parecido algo muy potente poder estar viendo todas las películas, cortos, documentales. Entonces, bueno, pues una experiencia muy, no sé, reveladora en el sentido de poder estar observando todo este material y además tener la mente limpia y objetiva, ¿no?".

Fede Rozadillas: "Formar parte del jurado del Festival de Cine 'Con Acento' supone una gran responsabilidad y una enorme satisfacción para mí, como amante del cine y del mundo audiovisual en general. Este año, el festival ha dado un paso adelante tanto en la calidad como en la diversidad de las obras presentadas. Ha sido realmente difícil dejar fuera algunos proyectos que perfectamente podrían haber llegado a la selección final, porque el nivel ha sido altísimo".

Antonio Cuesta: "Una ilusión y una responsabilidad. Agradezco al festival la confianza para poder ver y valorar los trabajos. También me sirve para estar al día de lo que se hace, especialmente en Andalucía".

¿Es la primera vez que participa en el certamen?

R. M.: "Sí, es la primera vez que participo en el certamen y estoy muy ilusionada de trabajar para mi tierra".

F. R.: "No es la primera vez; tengo la suerte de que la dirección del Festival me haya vuelto a elegir como parte del jurado. Ver cómo el festival de tu 'casa' crece edición tras edición, es un verdadero privilegio y honor, y estoy muy agradecido por ello".

A. C.: "Tengo el gran honor de haber ganado el festival en sus dos primeras ediciones, de forma consecutiva, con los cortometrajes La vida entre dos noches y La noche dentro. El festival está creciendo, gracias al trabajo de María y Lidia, y es maravilloso poder volver, ya que el año pasado no pude estar en persona en la gala de clausura".

¿Qué proyectos tiene actualmente a la vista o en marcha?

R. M.: "Actualmente estoy en la serie La que se avecina, vamos a estrenar el mes que viene la temporada 16, y estoy dentro del proyecto desde hace ya 3 años. Ahora, para el año que viene, seguiré en la siguiente temporada, que será la temporada 17. Esos son los proyectos en los que estoy en este momento".

F. R.: "Desde hace unos años, tengo el privilegio de trabajar de manera exclusiva con Woo Films, la productora detrás de las exitosas series de Manolo Caro, como La Casa de las Flores y Sagrada Familia. Actualmente estamos en pleno desarrollo de varios proyectos que llegarán el próximo año, tanto en España como en México. Muy pronto podré compartir más detalles".

A. C.: "Actualmente tengo pendiente de estreno mi sexto cortometraje como productor, Fuera del agua, que ha dirigido Aly Fresno. Estoy preparando algunos proyectos cinematográficos como productor, tanto largometrajes como cortometrajes, y mi primera película como director, basada en el corto La vida entre dos noches. Asimismo, combino esta faceta de cineasta con la de docente. Inicio un curso de escritura de guion cinematográfico el próximo 24 de octubre, de forma online y presencial en nuestra productora, El Golpe".

Tres miradas, un mismo acento

Con perfiles distintos pero complementarios, Rocío Marín, Fede Rozadillas y Antonio Cuesta representan la diversidad y el talento que el Festival de Cine de Jerez 'Con Acento' busca poner en valor. Su mirada conjunta ha sido clave para seleccionar las obras que competirán en esta edición, reafirmando que el cine andaluz vive un momento de creatividad y madurez extraordinario.