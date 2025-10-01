El Conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez abre el curso con un recital de Sofía Torres y Vera Pavlova

Este pasado viernes, 26 de septiembre, tuvo lugar la apertura del nuevo curso académico del Conservatorio Profesional 'Joaquín Villatoro' de Jerez, con un brillante recital ofrecido por la joven violonchelista jerezana Sofía Torres Durán y la pianista Vera Pavlova, que ofrecieron obras de Dvôrak, Matthías Bartolomey, Nadia Boulanger y de la propia Torres, ante un numeroso y atento público que premió con justos y grandes aplausos a las intérpretes.

El acto de inauguración contó con la presencia y las palabras acordes a la ocasión del director del centro, José Ramón Hernández, y del nuevo delegado territorial de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio, así como de la nueva delegada municipal del Ayuntamiento, Manuela García, y el director del IES Coloma, gran colaborador del Conservatorio desde hace años. He de reconocer que en mi dilatada trayectoria como docente es la primera vez que oigo a un alto cargo educativo de la Administración elogiar con palabras tan certeras y entusiastas la labor que ejercen los Conservatorios en nuestra región y cómo imparten una formación necesaria e imprescindible a muchos jóvenes que sin esta "escuela de talentos", como la llamó Aparicio, se quedarían sin la práctica y el desarrollo de una disciplina tan importante desde el punto de vista artístico e intelectual. Estamos ilusionados y esperanzados en que estas palabras del nuevo delegado se puedan traducir pronto en el inicio de los trámites necesarios para que el Villatoro pueda disfrutar de una nueva sede, un nuevo edificio, acorde con su categoría, dado que el espacio en el que desarrolla su tarea se quedó pequeño hace ya más de veinte años.

Este centro, que tiene más de 600 alumnos/as, y cuenta con 80 profesores/as, tomó la acertada decisión hace unos años de celebrar la apertura del curso académico invitando a aquellos antiguos alumnos que han desarrollado su carrera profesional tras haber pasado por sus aulas, con el fin de mostrar a la comunidad educativa cómo han podido culminar sus estudios tras haber completado el Grado Superior. Con este fin, invitó a Sofía Torres, que se formó con los profesores Álvaro Calleja y Benjamín Rodríguez en Jerez y con Orna Carmel e Israel Fausto en Sevilla, completando luego su carrera con el profesor Mathías Bartolomey en la Universidad de Salzburgo (Austria).

Sofía nos ofreció unas breves pinceladas explicativas sobre las obras que interpretó con el acompañamiento siempre preciso y equilibrado de la profesora Vera Pavlova. En ellas, ambas demostraron una gran compenetración y entendimiento camerístico, ofreciendo momentos de gran altura e intensidad expresiva. El difícil Concierto para violoncheloy orquesta, de Antonin Dvorak rayó la perfección por parte de la solista, pues permitió apreciar un sonido muy amplio, perfectamente afinado y con una soltura propia de los grandes intérpretes del instrumento. El programa se completó con obras para chelo solode la propia intérprete, en homenaje a las víctimas de la Dana de Valencia, de su profesor en Salzburgo, Matthias Bartolomey, así como con unas originalísimas piezas de Nadia Boulanger, eximia compositora y pedagoga francesa que enseñó en el Conservatorio de París a miles de ilustres músicos de todo el mundo, entre ellos al compositor sevillano Manuel Castillo, a quien oímos en diversas ocasiones hablar con verdadera admiración de la calidad musical y humana de su profesora parisina.

Tras el recital se inauguró también la exposición fotográfica de Maria Higuero, 'Vida: Visible e invisible', con una mirada original hacia lo más oculto de la crianza del jerez. Un néctar que, como la música, también requiere de una dilatada crianza y de un cuidado exquisito y paciente para alcanzar su máximo grado de calidad y excelencia.