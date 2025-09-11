La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez busca voces para su nuevo proyecto

Con vistas al próximo Concierto Internacional Coral, la Coral Polifónica Capuchinos de Jerez ha abierto las audiciones para jóvenes, adultos y parejas que deseen intervenir en el mismo.

La Coral Polifónica Capuchinos se ofrece a enseñar "a cantar mejor" participando en sus nuevos proyectos. Todo ello totalmente gratis, solo piden compromiso y participación.

Desde la organización aseguran que el canto posee múltiples beneficios para la salud, "aumenta las endorfinas y mejora las funciones respiratorias y cardiacas, entre otros. Y al cantar en un grupo aumenta el nivel de satisfacción y bienestar, reafirmando la autoconfianza y autoestima". Así fueron reconocidos por el Senado de España (20-2-2018). Además "tendrán el privilegio de pertenecer a la Coral Polifónica Capuchinos", una coral con una trayectoria de 38 años. Una Coral que nació en el jerezano Convento de Capuchinos y, aunque actualmente no ensaya en su sede, sí conserva en su fachada una bonita placa que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Jerez con motivo del XXV aniversario en méritos a la "desinteresada contribución a la cultura musical en nuestra ciudad".

Con ocasión del XXX aniversario de la Coral Polifónica Capuchinos, tuvo el honor de aceptar a presidir el Comité de Honor SS.MM. los Reyes de España. Igualmente, obran en su historia coral el primer premio 'José María Pemán', asignado por la Orden del Catavino de Oro y el premio 'Ciudad de Jerez', otorgado por el Ayuntamiento de Jerez.

Más información en: 620 389 501 y 679 904 060. Email: teredimar@yahoo.es y coralcapuchinosjerez@gmail.com