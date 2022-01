Coronavirus: La incidencia baja por primera vez en casi un mes en Jerez

El cambio de criterios para el seguimiento y rastreo de los casos de covid y sus contactos empieza a apreciarse en las estadísticas sobre la evolución de la pandemia, que reflejan este miércoles 5 de enero la primera bajada del riesgo de transmisión tras la escalada iniciada a principios de diciembre.

No es que haya menos contagios, simplemente es que no se computan tras el cambio de criterio acordado en la última reunión del comité de expertos, en la que se decidió centrar la atención en los casos con sintomatología grave y las personas vulnerables, lo que ha deparado el primer descenso en Jerez desde el pasado 9 de diciembre en la incidencia acumulada, que no obstante se mantiene por encima de los 1.700 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes.

El riesgo de transmisión en las dos últimas semanas, para ser exactos, se sitúa en 1.721,2 casos, lo que supone un recorte de 51 puntos respecto al martes, mientras que la tasa de los últimos 7 días baja de los 720 casos, 85 puntos menos que el día anterior.

La Consejería de Salud y Familias notifica en su último parte diario sobre la evolución del coronavirus 176 nuevos positivos, casi la mitad que un día antes y un tercio de los registrados diariamente en la recta final del año, descenso que también se observa en los contagios acumulados en 7 y 14 días, los primeros con 1.534 confirmados y 171 menos que la víspera; los segundos, con 3.668 positivos y una decena menos.

La ciudad cierra una jornada más sin fallecidos y sin nuevas hospitalizaciones, pero lo que no para de crecer es el número de casos activos, que alcanzan los 5.252 tras la suma de los 176 nuevos positivos y de los seis curados que desaparecen de las listas tras otra corrección a la baja por parte de la Consejería del número total de personas que han logrado superar la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

Pese a que la presión asistencial apenas sufre variación en los últimos días, el hospital de Jerez ha habilitado una tercera planta para enfermos de covid ante el incremento de las hospitalizaciones del último mes en el distrito sanitario -desde principios de diciembre se han registrado 41 ingresos hospitalarios y dos más en UCI-.

El distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste también ve reducida su incidencia este miércoles en 44 puntos, situándose su tasa en 14 días por cada 100.000 habitantes en los 1.560 casos. La incidencia acumulada en 7 días se reduce en 82,4 puntos y baja de los 666 casos.

Pese al descenso de la última jornada, el área sanitaria jerezana se mantiene como la de mayor incidencia de toda la provincia, que también registra una bajada del riesgo de contagio, en concreto de una treintena de puntos, para situarse su tasa en 1.387,5 casos.

El distrito suma 264 nuevos positivos en las últimas 24 horas y su número de curados, al igual que ocurre en Jerez, se ve reducido en siete, con lo que acumula 271 casos activos más, hasta totalizar 7.702.