Imagen del sello y matasellos dedicados a la candidatura de Jerez 2031 como Capital Europea de la Cultura

El Baluarte de la Candelaria de Cádiz acoge estos días dos de los eventos más relevantes del panorama filatélico nacional: la 63ª Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) y la 29ª Exposición Nacional de Filatelia Juvenil (Juvenia), que se desarrollan en la capital gaditana del 5 al 9 de noviembre.

Ambas exposiciones están organizadas por Correos y la Federación Española de Sociedades Filatélicas (Fesofi), con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Correos dedica un sello a la candidatura de Jerez 2031 como Capital Europea de la Cultura

Durante el acto se ha presentado oficialmente el sello conmemorativo dedicado a la candidatura de Jerez 2031 como Capital Europea de la Cultura, junto con su matasello y tarjeta entero postal.

La imagen del sello refleja la identidad visual de la candidatura, junto a dos emblemas jerezanos como son la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y las Bodegas Cayetano del Pino, referentes del patrimonio cultural, artístico y enológico de la ciudad.

Al ato asistió al delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, quien expresó el agradecimiento municipal a todas las instituciones que han hecho posible esta iniciativa, destacando “el trabajo, el entusiasmo y la energía con la que toda la provincia de Cádiz se está volcando con la candidatura, una unión del territorio a través de la cultura y su potencial transformador”.

En su intervención, el delegado ha subrayado que “este sello conmemorativo dedicado a Jerez representa el inicio de un viaje simbólico que lleva el nombre de nuestra ciudad, de la mano de toda la provincia de Cádiz, hacia un futuro de cultura compartida y de colaboración entre territorios”.

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz durante la 63ª Exposición Filatélica Nacional.

Zurita agradece la labor del Club Filatélico Jerezano

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el Club Filatélico Jerezano, coordinador del acto, agradeciendo a todos sus miembros “la labor de protección y difusión del patrimonio cultural jerezano, así como su compromiso con tantas otras disciplinas del conocimiento y las humanidades”. Su implicación en esta jornada refleja la unión entre tradición, arte y cultura, proyectando la ilusión de todo el territorio en torno a la candidatura Jerez 2031.

Dentro de esta gran cita nacional con la filatelia, también se ha presentado una tarjeta postal dedicada a la candidatura Jerez 2031, que se suma al conjunto de emisiones especiales de esta edición.