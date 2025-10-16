Cortes de tráfico este fin de semana en Jerez por la Media Maratón y la Marcha Solidaria Rosa

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez comunica que el próximo fin de semana, sábado 18 y domingo 19 de octubre, se regulará el tráfico en puntos diversos de la ciudad, con motivo de la celebración de la III Marcha Solidaria Rosa - AMMA Jerez, que organiza la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez, con la colaboración del Ayuntamiento y de la XXIX Media Maratón Jerez, que impulsa Sportmadness con colaboración municipal.

Cortes de tráfico el sábado 18 de octubre

El sábado día 18 las restricciones del tráfico tendrán lugar al paso de la III Marcha Solidaria Rosa - AMMA Jerez, a partir de las 10.30 y hasta las 12.30 horas, siendo el itinerario de esta convocatoria el siguiente:

Parking Edificio Jerez 2002 del Estadio Municipal de Chapín, Avenida Rafa Verdú, Avenida Olimpiada, calle Córdoba, Rotonda Juan Holgado, Avenida Méjico, Plaza del Caballo, Avenida Alcalde Alvaro Domecq dirección centro, calle Sevilla, Plaza del Mamelón, Alameda Cristina, Larga, Rotonda de los Casinos y calle Larga, desembocando en Plaza del Arenal.

Cortes de tráfico el domingo 19 de octubre

El domingo día 19 los cortes de tráfico comenzarán a partir de las 10 horas y se irán produciendo al paso de la XXIX Media Maratón de Jerez, cuyo itinerario es el siguiente:

Avenida Alcalde Álvaro Domecq (Puerta Feria), Rotonda Álvaro Domecq, Glorieta Primo de Rivera, Avenida Andalucía, Rotonda Tío Pepe, Avenida Adolfo Suarez, Rotonda Leroy Merlín, Avenida Lebrija, Avenida Duque de Abrantes, Real Escuela, Avenida Duque de Abrantes, Pozo del Olivar, calle Ponce, calle Porvera, Marqués Casa Domecq, calle Sevilla, Avenida Alcalde Alvaro Domecq, Plaza del Caballo, Avenida Méjico, Rotonda Juan Holgado, calle Córdoba, Paseo de la Rosaleda, Avenida de la Feria, Rotonda Caballos de Colores, Paseo de Sementales, Rotonda Yeguada Militar, Avenida del Ejército, Rotonda Álvaro Domecq, Avenida Alcalde Álvaro Domecq, Glorieta Primo de Rivera, Avenida Andalucía, Rotonda Tío Pepe, Avenida Voltaire, Avenida La Pepa, Avenida Jose Manuel Caballero Bonald, Rotonda Bandera Andalucía, Avenida Europa, Rotonda Arrumbadores, Avenida Europa, Rotonda Bandera Andalucía, Avenida Fernando Portillo, Rotonda Motorista, Avenida de Arcos, Avenida de la Universidad, calle Arcos, calle Honda, Rotonda Casinos, calle Larga, calle Lancería, calle Corredera, Plaza de las Angustias, calle Porvenir, Plaza Madre de Dios, Plaza Minotauro, Avenida Nuestra Señora de la Paz, Rotonda Catavino, Avenida Virgen de Fátima, calle Zaragoza, calle Circo, entrada Plaza de Toros, Juan Antonio Romero, Juan Belmonte, Martín Ferrador, Rotonda Catavino, Pablo Neruda, Bruselas, Rotonda de Chapín, Avenida Rafa Verdú y Estadio Chapín.