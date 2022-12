PP: "El gobierno de Mamen Sánchez ha hecho el ridículo en toda España"

El Partido Popular considera que ha sido “una nueva oportunidad perdida” que Jerez haya sido elegida para albergar la Agencia Espacial Española o la de Supervisión de Inteligencia Artificial. El portavoz de la formación, Jaime Espinar, ha acusado al gobierno socialista de “escasa ambición” y “poca capacidad de trabajo y de influencia” en la administración central para haberse hecho con la designación.

Para el PP, Jerez “ha dejado de ser una ciudad que cuente en los planes del Gobierno. Asimismo, le reprocha al ejecutivo de “oscuridad y opacidad” ya que se desconocen los detalles de la propuesta presentada por el Ayuntamiento. “Esto nos hace pensar que la falta de trabajo y la nula ambición de Mamen Sánchez han terminado por frustrar las expectativas que tenía la ciudad”, asevera en un comunicado.

Así, sitúa la no elección de la ciudad a otros proyectos fallidos o que finalmente no se implantaron en la ciudad como la construcción de un centro tecnológico del motor en las inmediaciones del Circuito de Velocidad o la planta de almacenamiento y desguace de aviones promovida por la empresa Willis Lease. Incluso llegó a hacer mención de los planes de empleo convocados por la Junta de Andalucía a los que renunció el Ayuntamiento al afirmar que no tenía capacidad económica para financiar la parte municipal.

Espinar agregó: “De nuevo, Mamen Sánchez no está a la altura de Jerez presentando proyectos a destiempo, con prisas, sin recabar apoyos suficientes y sin un trabajo previo serio que, de verdad, pudiera hacer a Jerez aspirante a esta serie de candidaturas”.

No obstante, el PP también culpa de la ausencia de inversiones en infraestructuras que han impedido la elección de Jerez como la ausencia de “la llegada de la Alta Velocidad, la ampliación de la pista del Aeropuerto que permita vuelos internacionales o el desdoble de la N-IV". "Ya no es que a Jerez el PSOE le lleve años negando las infraestructuras necesarias; es que el proyecto presentado por Mamen Sánchez ha hecho que Jerez haga el ridículo en toda España, con la documentación sin terminar, sin todos los requisitos que se necesitaban, sin siquiera concretar dónde se podría instalar la Agencia que se intentaba conseguir…”, agregó.