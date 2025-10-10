Cruz Roja celebra el Día de la Banderita con centros educativos, entidades y empresas, en Jerez

La Asamblea local de Cruz Roja en Jerez celebrará el próximo 16 de octubre el Día de la Banderita, con el lema ‘Explorando el Corazón de Cruz Roja’, una jornada solidaria que llevará a la calle la actividad diaria de la Organización y mostrará a la ciudadanía la diversidad de proyectos que se desarrollan en la localidad. La celebración, que tendrá lugar en el entorno del Gallo Azul y la Calle Larga, se complementará con otras acciones de sensibilización, participación y colaboración a lo largo del mes de octubre y noviembre, con el apoyo de centros escolares, empresas y entidades deportivas.

De este modo, el 16 de octubre, desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas, personal y voluntariado de Cruz Roja organizarán actividades y mesas informativas para dar a conocer de forma didáctica e interactiva la labor que se realiza en Jerez con los distintos colectivos a los que la Organización apoya cada día.

Las personas visitantes podrán experimentar de primera mano cómo trabaja Cruz Roja en ámbitos como la inclusión social, la educación, el empleo o la asistencia sanitaria. Además, centros escolares de la ciudad participarán en esta cita para descubrir, de manera lúdica, el valor de la solidaridad y el voluntariado.

A lo largo de todo el mes, Cruz Roja Jerez pone en marcha dos iniciativas que buscan implicar al tejido social y educativo de la ciudad. En este sentido, realizará una campaña de sensibilización bajo el lema #Básicosparaconstruirvidas en el que el alumnado podrá completar una “escala de valores” según su grado de implicación en la campaña; mientras que en los institutos, los jóvenes elaborarán mensajes solidarios y de ánimo dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Como colofón, durante la comida de Navidad para personas sin hogar que Cruz Roja celebra cada año en Jerez en colaboración con Hacedores Cádiz, se presentará un mural solidario confeccionado con las aportaciones de todos los centros participantes, símbolo del compromiso y la empatía de la juventud jerezana.

En esta campaña se ha unido de nuevo el Xerez Deportivo con un acuerdo especial en el que los jugadores lucirán un peto de Cruz Roja para visibilizar a la Organización y personal de Cruz Roja. Es una gran oportunidad para unir deporte y solidaridad en apoyo a los proyectos sociales que Cruz Roja realiza en Jerez.

Ya, el 14 de noviembre, La Asamblea local de Cruz Roja Jerez organizará un desayuno informativo con empresas y entidades colaboradoras, donde se presentarán los principales proyectos de atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad y se invitará a las empresas a sumar su compromiso solidario a través de aportaciones y colaboraciones activas.

