Cuatro detenidos en Jerez tras la intervención de mil plantas de marihuana

Agentes del Grupo de Pequeño Tráfico de la UDYCO Bahía de Cádiz han culminado con éxito la Operación Altillo, una investigación iniciada en el mes de octubre y centrada en una nave industrial en Jerez de la Frontera donde se ocultaba una compleja plantación de marihuana en régimen indoor.

A lo largo de las vigilancias y seguimientos realizados, los investigadores detectaron diversos indicios característicos de laboratorios clandestinos dedicados al cultivo de cannabis, como el constante ruido de motores y maquinaria, las ventanas completamente tapadas para evitar que se percibiera la luz procedente del sistema de iluminación interior y la existencia de enganches ilegales a la red eléctrica que, además de ocasionar graves pérdidas económicas a las compañías suministradoras, generan un importante riesgo de incendio y frecuentes interrupciones del suministro debido a las sobrecargas que sufren los usuarios con contrato en vigor.

En el interior de la nave, los agentes localizaron una primera estancia con varias estanterías y cajas de cartón con el logotipo “Naturfarma”, así como un cartel de grandes dimensiones con la misma imagen corporativa que simulaba una supuesta actividad de logística y transporte.

Esta zona daba acceso a otra estancia de unos 150 metros cuadrados completamente habilitada para el cultivo intensivo de marihuana en interior, que se encontraba a pleno rendimiento y equipada con una potente instalación eléctrica y un avanzado sistema de riego

Tras realizar gestiones para localizar una empresa registrada bajo la denominación “Naturfarma', todas las comprobaciones resultaron negativas, por lo que los investigadores concluyen que se trataba de una entidad ficticia creada para ocultar la actividad ilícita.

El uso de infraestructura sofisticada y de gran capacidad apunta a la existencia de una organización estructurada detrás de la explotación de la plantación.

La operación ha finalizado con la incautación de mas de mil plantas de marihuana y la detención de cuatro personas, que han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de otras personas.