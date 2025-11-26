El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros en premios en Jerez

El Cupón Diario de la ONCE repartió un total de 175.000 euros en premios en Jerez de la Frontera en el sorteo celebrado este pasado martes 25 de noviembre.

La vendedora María Angustias Paramio repartió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Este premio se suma a otros tres premios mayores que ya fueron a parar a Jerez para un acumulado de 430.000 euros sólo en los últimos once días, "una verdadera lluvia de premios", destaca la delegación de la ONCE en la ciudad.

Paramio, vendedora de la ONCE desde octubre

Paramio es vendedora desde octubre de este mismo año, y ha llevado la suerte a su punto de venta, junto al bar de la Montera, situado en la avenida de los Frutos,1, junto a la avenida de Nazaret.

“Parece que me ha tocado a mí, estoy emocionadísima” admite entre enhorabuenas de sus clientes.

La vendedora conoció la suerte la mañana de este miércoles, y desde entonces lo pregona en su puesto, donde se suman los agraciados “es una alegría compartida de todos” afirma.

“No estaba seguro de que lo hubiese dado yo, pero cuando me he enterado de que sí, no podía parar quieta” confiesa sonriente “Me siento orgullosa de ayudar así” concluye la vendedora.

430.000 euros en Jerez en once días

Además, José Antonio Jiménez Argudo repartió otros 175.000 euros el pasado 20 de noviembre y tanto María José Mediavilla Vara como Juan Carlos Pérez Rosado hicieron lo propio con cupones de 40.000 euros el 14 y el 21 de este mes.

500.000 euros al número más la serie

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

El sorteo estaba dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El número premiado en el sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado martes 25 de noviembre fue el siguiente: 42057 Serie: 014, con 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, cinco de ellos agraciados en Jerez.