El curso más difícil de la historia

Sin lugar a dudas, el curso recién finalizado, el 20/21, pasará a la historia por las particularidades que ha provocado la pandemia. Los miedos y la incertidumbre de los primeros meses se fueron poco a poco aceptando hasta convertirse en la realidad diaria de cada familia, de cada centro, de cada docente y de cada alumno.

Gracias al trabajo de las comunidades educativas, especialmente a los equipos directivos de la mayoría de los centros, los claustros y también a los padres y madres, los colegios e institutos de la ciudad han completado el curso más difícil, un curso en el que el esfuerzo ha sido enorme por parte de todos.

A lo largo de estos diez meses, el alumnado asumió su rol, y ha sido ejemplar, por ejemplo, en el uso de la mascarilla, y el profesorado acató con entereza y valentía (aunque no sin miedo) el hecho de enfrentarse al Covid sin apenas medios. Clases semipresenciales, flexibilidad horaria, protocolos rigurosos, mascarillas y mucha limpieza y gel hidroalcóholico pasaron a formar parte del día a día de todos los centros, donde el índice de contagio no ha sido especialmente alto. Es más, a lo largo del curso sólo el Colegio Montealto se vio obligado a cerrar sus puertas por completo, el resto tuvo que asumir los positivos y los cierres parciales como algo habitual.

“En todos los centros ha habido voluntad de hacer lo bien, y eso que al principio, los directores y directoras tuvieron que ir modificando la hoja de ruta porque en agosto nos cambiaron la normativa varias veces”, recuerda un director de colegio.

Mucho frío

Muchos no olvidarán este curso sobre todo por el frío. La necesidad de mantener abiertas las ventanas y puertas provocó que durante los días más gélidos del invierno, se vivieran situaciones curiosas, con alumnos envueltos en mantas o abrigados hasta la cabeza. “Hemos llegado a tener en clase menos de ocho grados, y a veces se estaba mejor fuera del aula que en la misma aula”, algunos alumnos de Secundaria.

Los docentes reconocen que “en algunos momentos pasamos miedo, sobre todo por lo que podría suponer para nuestras familias un contagio, y nos hemos sentido abandonados”.

Por eso consideran necesario que de cara al próximo curso “todos los niños estén vacunados, porque aún así, como está pasando en Israel, nadie garantiza que no haya contagios”.

El profesorado también ve ilógico que los que hayan pasado la enfermedad “sólo tengamos una dosis, cuando en otros colectivos profesionales no se ha hecho así, da la sensación de que no importamos”.

Refuerzo Covid

Pero todo no ha sido negativo en este curso. Sin duda, una de las cosas más alabadas por centros y familias ha sido la incorporación del denominado refuerzo covid, que ha ampliado el claustro en muchos colegios e institutos favoreciendo la enseñanza. Sin embargo,pese a su buen funcionamiento, aún se desconoce si continuará o no de cara al curso que viene.

Sobre la posibilidad de contar con el denominado ‘refuerzo Covid’, desde el sindiato Ustea se recalca que “el delegado provincial, Miguel Andréu, tan sólo nos ha dicho que están negociando con otras consejerías para poder contar con ellos/as, pero sin más precisiones, ni siquiera numérica. Con esta incertidumbre volverán a castigar a los equipos directivos con otro verano de rehacer planificaciones y a muchos/as interinos/as sin saber si trabajará o no”.

Desde la Flampa, por su parte, Verónica Guerrero, su presidenta habla de “sensaciones contrapuestas, porque por un lado está el gran trabajo que se ha llevado a cabo en los centros educativos por parte de los docentes, del alumnado, familias y personal no docente, y por otro la falta de tacto de las administraciones”.La Flampa agradece el esfuerzo de los centros y su personal “porque sabemos que algunos se han dejado la salud para que esto saliera adelante”, sin embargo no cree que en algunos aspectos, sobre todo por parte de la administración, “se haya hecho lo correcto. Por ejemplo, la semipresencialidad es una opción y una herramienta pero sabemos que desde el punto educativo, de atención a la diversidad y el aprendizaje individualizado no es lo mejor”.

“Hemos terminado el año con concentraciones y reivindicaciones porque tenemos el mismo problema de todos los cursos, y es algo que venimos arrastrando desde hace décadas en la Escuela Pública, que una vez más sufre los recortes de líneas y los recursos para NEAE son insuficientes por mucho que se presuma que hay inversiones”.

Además, de cara al curso que viene “todo parece que volverá a la normalidad cuando la realidad es otra. Los comedores van de mal en peor. Suben el coste del menú que al final recae sobre las familias, externalización de los servicios de los comedores, líneas frías de comidas...”.

La Flampa insiste en que esta situación “debería aprovecharse para bajar la ratio y que la bajada de natalidad la veamos como una ventaja para que se baje la ratio y haya más profesorado. Pero no, recortan líneas y encima el refuerzo de covid no se espera”.

“Las administraciones, y englobo a todas, hacen bien poco. Faltan reformas en los centros, más limpieza, plan de climatización, bajar la ratio, mejoras de los comedores....”, confiesa la presidenta de la Flampa.

Recortes de líneas

Como bien reconoce Verónica Guerrero, presidenta de la Flampa, la Escuela Pública volverá a sufrir los recortes de líneas de cara al próximo curso. De hecho, tras la reunión el pasado jueves de la Comisión de Garantía de Escolarización Provincial, se confirmó lo que, pese a la insistencia del Servicio de Planificación de la Delegación Territorial de Cádiz aludiendo a que no era una decisión definitiva, era un secreto a voces, es decir, la supresión de estas líneas. En Jerez, concretamente, se han perdido cuatro nuevas unidades.

Desde Ustea Cádiz han denunciado nuevamente lo que consideran “un sistema torticero por el que desde Planificación educativa, antes de comenzar el proceso de inscripción, ofrece un número de plazas la baja a los centros para marzo, una oferta que conlleva ya un recorte, y solo para los centros públicos. Esto tiene un efecto disuasorio: se consigue que, al llegar al número máximo concedido, baje la demanda, pues las familias prefieren evitar que sus hijos/as se queden fuera y entren en sorteos para adjudicación”.

Vuelta a las aulas

El calendario escolar del próximo curso, el 21/22, comenzará oficialmente para Infantil, Primaria y Educación Especial el viernes 10 de septiembre.

El alumnado de Secundaria, Formación Profesional, Bachillerato, Centros de Adultos y Educación Artística, por su parte, lo hará unos días más tarde, el 15 de septiembre. Finalmente, las Escuelas de Idiomas echarán a andar el 20 de septiembre.