Degustación de jamón, vino de Jerez y otros productos locales en la IV Jornada de Cortadores de Jamón Solidarios: "El evento más sabroso de todos"

La Asociación de Reyes Magos y el Ayuntamiento organizan el próximo sábado, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en la plaza de la Asunción, la IV Jornada de Cortadores de Jamón Solidarios, a beneficio de la campaña de los Reyes Magos de Jerez, una cita solidaria en la que la ciudadanía podrá disfrutar de la degustación de jamón, vino de Jerez y otros productos locales, a precios populares.

Este evento benéfico cuenta con importantes firmas colaboradoras como Bodega Díez Mérito, Asociación Hostelería Jerez, Cruzcampo, Bebercial, Bonilla, Laso, Venta de Cartuja, Chicharronería Jerezana o Covijerez, así como con el patrocinio de la empresa Montesierra.

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha participado este jueves en la presentación de esta jornada, junto a la presidenta de la Asociación de Reyes Magos, Gema García Bermúdez, a los representantes de los Reyes Magos 2026, Antonio Ramírez, Juan Carlos Durán y Ana Belén Morillo y al Cartero Real, Fernando Jiménez. También han participado, José Manuel Martín Álvarez-Cedrón, presidente del Grupo Montesierra, Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería Jerez y Rodrigo Valle de Venta Cartuja.

El presidente del Grupo Montesierra, por su parte, ha recordado que esta empresa está “tan arraigada en Jerez, como la tradición de los Reyes” y ha señalado que “es una idea muy buena la del jamón solidario, porque participa todo Jerez y porque el jamón es el aperitivo de la Navidad”. Ha comentado igualmente, que además de los 30 jamones que se cortarán en la jornada, la empresa donará otro más para ser sorteado entre el público asistente. Asimismo, ha expresado su ilusión por el éxito de este acto, Rodrigo Valle, de Venta Cartuja, firma que será proveedora de pan y picos que acompañarán en la degustación del jamón en este evento.

Nela García ha invitado a todos los jerezanos y jerezanas a participar en esta jornada y ha destacado que este evento, “el más sabroso de todos”, se está consolidando dentro de la campaña de Reyes Magos. Ha dado las gracias a la Asociación de Reyes Magos, a los Reyes de este año, a todos los colaboradores y patrocinadores, a los voluntarios y a todas las personas implicadas, por su participación en este acto, que “abre la campaña y que además de dinamizar el centro, se vuelca para que la recaudación sea lo más fructífera posible, lo que luego revierte en la cabalgata, en las ayudas para que ningún niño o niña se quede sin juguetes y en las organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan todo el año”.

Gema García ha invitado a toda la ciudadanía “a que compartan un plato de jamón y una copa, colaborando en esta iniciativa”. También ha anunciado que en este acto tendrá lugar una recogida de alimentos para el Comedor del Salvador.

Alfredo Carrasco, de Hostelería Jerez, ha expresado su satisfacción por esta jornada en la que participarán más de 30 cortadores de jamón. Ha dado las gracias a Montesierra por la aportación de más de 30 jamones “que serán cortados a cuchillo para que sean degustados por las personas que asistan a este evento”.

Juan Carlos Durán, representante del Rey Gaspar 2026, ha explicado que los tres Reyes Magos y el Cartero Real se sienten “ilusionados” por tratarse del primer evento de la campaña y por tanto ha convocado a todo Jerez a darse cita en este acto, que además es solidario.