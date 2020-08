“Lo único que queremos es que esto no vuelva a ocurrir”

El pasado 30 de julio, una mujer llevó a su hijo, de 21 años, al centro de salud de San Benito al tener unas llagas en la boca que le sangraban y presentar fiebre. Tras examinarle una doctora, y al ver los síntomas que presentaba, decidió, por protocolo, hacerle una prueba PCR. Al día siguiente se confirmaban las sospechas: positivo con coronavirus.

A día de hoy, el joven ya se encuentra a expensas de una nueva PCR que determine si ha superado la covid-19. Sin embargo, su familia ha querido hacer público su caso ya que considera que el sistema sanitario no ha estado diligente en estos momentos de pandemia. Denuncian que ha habido “descoordinación” por parte del centro, falta de información al paciente, “retrasos” en la entrega de resultados y deficiencias en los rastreos. De hecho, han presentado una reclamación donde detallan todo lo ocurrido y donde culpan a la dirección del centro de lo ocurrido.

Mientras, el Servicio Andaluz de Salud niega estas afirmaciones. Asegura que se atendió a la familia en los tiempos “adecuados” y que en ningún momento ha habido falta de atención al paciente. La madre del joven paciente, que pide quedar en el anonimato, explica que pretende denunciar lo ocurrido con el único objetivo de que “mejoren las cosas, le pongan remedio y no le vuelva a ocurrir a nadie”.

Todo comenzó, según el relato de la familia, al día siguiente de realizarle la PCR. Ante la falta de información, el padre decidió personarse en el centro para conocer el resultado, aunque ya le habían dicho que tardarían en comunicárselo varios días. Sin embargo, tras su insistencia, logró saber que su hijo había dado positivo, por lo que le dieron las indicaciones que debían seguir tanto él como el resto de la familia, especialmente en lo que al cumplimiento de la cuarentena se refiere. La familia asegura que, desde el día que le hicieron la PCR, estaban ya realizando una “cuarentena escrupulosa y a rajatabla”.

Nada más conocer el positivo de su hijo, y aún sin recibir llamada alguna del centro sanitario, la familia empezó a avisar a las personas con las que habían tenido contacto. Algunos de ellos, por su cuenta, acudieron al Hospital, pero no fueron atendidos. A la única que se le realizó la prueba fue a la pareja del paciente, que dio negativo.

No fue hasta el día siguiente, siguiendo con lo expuesto por la familia, cuando recibieron la llamada de los servicios sanitarios para realizar las labores de rastreo. Eso sí, la familia sostiene que solo le preguntaron por los nombres de algunos de los contactos que ellos avisaron y que acudieron al Hospital nada más conocer el positivo del joven.

Días más tarde, el resto de la familia se hizo las correspondientes pruebas para saber si también estaban contagiados. Al día siguiente, en cambio, tampoco recibieron los resultados. En la reclamación se apunta que, tras varios intentos infructuosos por teléfono, la madre acudió al centro sanitario. Finalmente, logró que la llamasen comunicándole que habían dado negativo. “Pregunté por qué no me habían llamado antes, que empatizasen con lo que estábamos pasando, pero no recibí explicación alguna”, explica.

Tras una semana en la que asegura que solo recibieron una llamada para interesarse por la situación del joven, el pasado día 10 le comunicaron que iban a recibir el alta. Sin embargo, la familia empezó a insistir en la necesidad de que se hiciera una nueva prueba que confirmara la superación de la enfermedad. En un principio, y durante un encuentro con la dirección del centro, se les comunicó que no podían hacerla alegando que el Ministerio de Sanidad no lo permite. Finalmente, y tras la insistencia, el centro accedió a realizarle un test de anticuerpos.

Días más tarde se realizó el test, pero la familia volvió a tener que esperar varios días para recibir los resultados, a pesar de que inicialmente le habían dicho que tardarían “solo 24 horas”. En ese momento, pudieron contactar con su médico de cabecera, que acababa de regresar de las vacaciones. “Nuestro médico ha empatizado con nuestra situación”, asevera la madre del paciente. En la consulta, le comunicaron que el test había salido negativo en IgG por lo que el médico consideró que había que hacer una nueva PCR para saber si ha superado la covid-19, una prueba que no se hará hasta la próxima semana.

La respuesta de la Junta de Andalucía

Este medio preguntó a la Delegación Territorial de Salud por la atención prestada en este caso. Desde este órgano se apuntó que los tiempos de respuesta “han sido los adecuados” y que “se ha estado pendiente en todo momento de la familia, tanto desde Epidemiología como desde la propia dirección del centro de salud”.

Acto seguido, la Delegación apunta que “se lamenta que la familia tenga esa percepción cuando los profesionales sanitarios que han ido llevando el caso han actuado correctamente y han estado en contacto de forma asidua con la familia”.