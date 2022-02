¿Por qué ha denunciado Antonio Saldaña a la alcaldesa de Jerez?

La alcaldesa Mamen Sánchez anunció este martes que deberá acudir al juzgado el día 17 a declarar tras una denuncia por calumnias presentada por el portavoz del PP, Antonio Saldaña. De momento, el PP ha guardado silencio sobre los hechos denunciados que se remontan al pleno de mayo del pasado año.

En dicha sesión el PP planteó dudas sobre cómo contactó y contrató el gobierno a la empresa que rediseñó el Centro Tecnológico del Motor. Como era previsible, la sesión se convirtió en un intenso enfrentamiento entre PP y PSOE, y acabó con la intervención de la alcaldesa poniendo en duda algunas contrataciones públicas y señalando a Antonio Saldaña.

Pero, ¿qué dijo Mamen Sánchez para Saldaña haya decidido llevarla a los juzgados? A continuación, un resumen de las declaraciones que la alcaldesa realizó durante los últimos diez minutos en el pleno municipal.

El pleno que acabó en denuncia

“Le voy a contar el anuario de un chanchullo. Es posible que el alcalde de El Puerto del PP contrate a su compañero con un contrato menor, el señor Saldaña, a través de su empresa. Eso es posible”, comenzó diciendo Sánchez. A lo que añadió: “Es posible, y no pasa nada, que el circuito de Jerez contrate a la empresa familiar del alcalde del PP de La Barca. No pasa nada. Tampoco pasa nada si el circuito de Jerez contrata a los exsocios del señor Saldaña en un contrato menor de una obra o de un diseño del circuito de Jerez. Tampoco pasa nada”.

“Le voy a decir más. Tampoco pasa nada porque el 11 de junio de 2015 el señor Saldaña tomara posesión de concejal de este gobierno y el 15 de junio a su empresa, Urban, le concede siendo consejero un local en el PTA”, continuó la alcaldesa en aquel pleno de mayo.

Fue entonces cuando Saldaña interrumpió desde su bancada y en voz alta (porque no tenía el turno de palabra y su micrófono no estaba en uso) recordó que “yo la vendí”, en alusión a su empresa. A lo que añadió: “Esta va a los tribunales”.

A pesar de que el debate subió de tono, Mamen Sánchez continuó intentando hablar pero sus compañeros de partido también estaban hablando desde su bancada, hasta que finalmente el edil socialista José Antonio Díaz abandonó el pleno señalando a los concejales del PP. “Dejadme seguir”, insistió en repetidas ocasiones Mamen Sánchez.

Cuando el silencio volvió al salón de plenos, la alcaldesa continuó refiriéndose al PTA y asegurando que dicha empresa, a la que había pertenecido Saldaña, “tenía que tener un contrato firmado de un año. Le voy a decir una cosa, esa empresa en octubre tendría que haber estado un contrato de un año, pero prescinde el contrato con una bonificación y sin pagar el año que tenía que hacer”.

“Es decir, no le penalizaron por quitar el contrato en octubre. Aquí están los contratos –decía, mientras Saldaña intentaba replicar desde su asiento pero no se le oía-. Hay mucha gente que ha querido llevar esto y ha estado guardadito. Por tanto, señor Saldaña, ¿a qué estáis jugando? ¿A decir que sois muy éticos por una cosa cuando aquí está esto”, repetía mientras mostraba distintos documentos.

Lejos de terminar su intervención, Mamen Sánchez siguió ofreciendo más datos sobre presuntas irregularidades: “¿Sabe usted dónde está lo gordo que sí son contratos irregulares? De los diez contratos que hicieron a las empresas OHL, seis contratos tuvieron que salir a concurso. Lo hicieron negociado sin publicidad, busquen en internet ‘OHL PP, yo sólo digo eso”.

La alcaldesa, pese a las críticas de los concejales del PP, continuó adelante. Lo hizo, en este punto, haciéndose eco de lo que reconoce que podrían ser rumores: “Y le voy a decir una cosa, ya que usted va de ético por la vida, porque todas estas cosas serán rumores o creéis que son las cosas así, también hay un rumor en Jerez o será una casualidad. ¡Qué casualidad que la empresa Aquajerez contrató 25 años de alquiler, o no sé cuántos, la empresa de los exsocios del señor Saldaña! Será legal o no será legal. No lo sé, ese es el rumor”.

Es entonces cuando Saldaña gritó indignado desde su bancada: “Usted lo va a tener que decir en los juzgados”.

“Yo lo que digo es que todo el mundo piensa que qué casualidad que no alquiló otro sitio –prosiguió Mamen Sánchez-. Ustedes están para enfangar, para liar, están para no hacer política”. “No tiene derecho a tirar de todo un grupo municipal cuando tiene empresarios a los que les puedes estar complicando mucho su futuro. Aquí cuando ataca a los demás, también la gente sabe salir a decir y a arañar… No, no… usted no tiene las manos tan limpias”.

“Ya lo veremos”, respondió Saldaña desde su bancada, momentos antes de que la alcaldesa diera por terminada la sesión.