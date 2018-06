No se descarta que se celebre una segunda vuelta en la Flagelación

Aunar esfuerzos

Siempre se ha dicho que no hay mal que por bien no venga. Aunque el túnel parezca oscuro y con muchos desencuentros, quizá ha llegado el momento de aunar esfuerzos para que esta gran hermandad pueda estar más pronto que tarde curada definitivamente. Hay que apartar caprichos personales y egos para dejar paso al bien general de todos. Tendrá que revitalizarse tras la celebración de una segunda vuelta o bien asumiendo el resultado actual si la respuesta de la delegación es dar bueno el resultado del pasado día 15. O una gestora. Nadie se ha muerto por la entrada de un comisario. Incluso los ha habido de otras hermandades. Y no ha pasado nada. No hay que alarmarse. Lo importante, ahora, es lo dicho: aunar esfuerzos por y para esta gran hermandad.