"El destino final es Centroeuropa"

Un total de 130 inmigrantes subsaharianos estaban acogidos al cierre de esta edición en el polideportivo municipal 'Kiko Narváez' en la barriada de La Granja. Cruz Roja Española considera que la situación de emergencia está perfectamente atendida después de que decenas de voluntarios se hayan presentado para ejercer de traductores. Cabe destacar igualmente que la conocida distribuidora Carrefour ha enviado sendos cargamentos de alimentos y artículos de higiene desde sus centros Norte y Sur de Jerez mediante el convenio que tienen suscrito ambas entidades a nivel nacional.

La actividad en el seno de Cruz Roja Española es, sencillamente, frenética pero dando gala de una coordinación encomiable. No en vano, la jornada de ayer se dedicó en gran parte a dos funciones principales: de un lado mantener atendidos a los inmigrantes y, de otro, afrontar la ardua tarea de buscar billetes y gestionar autobuses para que estas personas puedan reagruparse con familiares y amigos. "Si algo tienen absolutamente claro es el destino que van a tomar", destacó a este medio la alcaldesa de Jerez, que ayer visitó el centro. "Uno de ellos me ha comentado que irá de Jerez a Madrid, de allí a Bilbao y que entonces viajará hasta Holanda". La regidora se mostró ayer "orgullosa de la respuesta que han dado Jerez y los jerezanos a esta emergencia". Tras conversar con ellos tuvo acceso a multitud de dramas personales protagonizados por unos seres humanos que en muchos casos han estado andando durante años y, como es el caso, esperando hasta tres en Tánger para llegar a Europa". Uno de ellos le dijo a la alcaldesa: "Si tuviera que volver a cruzar el Estrecho le aseguro que no lo haría. Ahora prefiero no mirar atrás".

Sánchez alabó "la labor impresionante de carácter humanitario que está desarrollando Cruz Roja". Entre las felicitaciones recibidas ha estado la de la presidenta de Acnur a nivel nacional, "para agradecernos la colaboración que ha prestado Jerez".

De otro lado, el presidente de la asamblea local de Cruz Roja, Evaristo Babé, mostró su satisfacción "por la coordinación de voluntarios desarrollada por Cruz Roja Española, que se ha demostrado que está muy preparada para situaciones de emergencia". Alabó "la gran cantidad de voluntarios de toda la provincia que se han ofrecido para ayudar. La respuesta de la sociedad ha sido enorme". Sobre las personas atendidas Babé destacó que "han valorado mucho la acogida que han recibido". Igualmente, como presidente de la asamblea local Babé agradeció la colaboración municipal al ceder el polideportivo.

Lo que resta ahora es seguir trabajando para sacar los billetes y movilizarlos para que se puedan reagrupar en sus destinos. "La gente debe saber -añadió- que no están obligados a salir de España, pero pese a ello casi todos van para Francia y Alemania".

Por otra parte, Cruz Roja Española indicó ayer que "se trata de personas de orígenes diferentes, todas ellas de países subsaharianos, que fueron rescatadas del mar en los últimos días". La organización les facilita también puntos de acceso a internet y telefonía para que puedan ponerse en contacto con sus allegados. Por último, Cruz Roja Española les facilita el traslado a otros destinos, donde cuenten con familiares o redes sociales.

A forma de balance, cabe señalar que a lo largo de la tarde del sábado fueron derivadas hasta el polideportivo 'Kiko Narváez' un total de 72 personas, que fueron llegando por grupos procedentes de comisarías de la provincia. A estos 72 se unieron 58 migrantes más a lo largo del día de ayer. Cruz Roja gestiona las salidas a los destinos (el viernes ya salieron los primeros) para que sea progresiva y escalonada. Se ha estimado que el polideportivo jerezano puede, como mucho, albergar a un máximo de 200 personas a la vez.

"Cruz Roja Española quiere dar las gracias por las donaciones recibidas, así como a los ayuntamientos que han cedido los espacios. La institución agradece igualmente los numerosos ofrecimientos de la ciudadanía para colaborar en el dispositivo, sobre todo para ayudar con las traducciones de francés. Todas estas personas se han incorporado a los equipos de voluntarios y voluntarias y, gracias a ellas, se han podido cubrir de momento todas las necesidades de traductores".

La Cruz Roja Española ha movilizado a todo su voluntariado y equipo técnico en la provincia para ofrecer una atención las 24 horas en ambos centros, y una dar respuesta eficaz a esta situación extraordinaria. Además, las personas voluntarias que forman parte de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) siguen interviniendo para ofrecer la ayuda humanitaria a las personas después de ser rescatadas en el mar.