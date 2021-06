Andalucía y Galicia son los destinos más reclamados por los jerezanos

La vacunación contra el coronavirus Covid-19 ha provocado que las agencias de viajes de la ciudad estén “hasta arriba de trabajo”, volviendo a obtener resultados positivos tras quince meses de actividad prácticamente debido a las consecuencias de la lucha contra la pandemia, tales como cierres perimetrales, autonómicos y nacionales.

Nuria Rubiales, gerente de Nuripaz Viajes (calle Évora) destaca a este medio que “en estos momentos estamos desbordados, esto es un no parar, todo el día estamos atendiendo a clientes. Hemos pasado de la nada al todo”.

Obviamente hay un dato especialmente destacable: un alto porcentaje de la población está vacunado, especialmente los mayores y las personas con edades por encima de los 40 años y que disponen de poder adquisitivo como para pasar unas vacaciones fuera de sus ciudades casi dos años después.

En el sector se está viviendo con satisfacción este ¡boom' ya que “después de quince meses en el dique seco la verdad es que ya nos tocaba”, señala Rubiales. Uno de los aspectos que esta especialista en viajes destaca a este medio es que “entre los clientes se ve un sentimiento de que tras tanto sufrimiento ha llegado el momento de poder disfrutar. Es como sin pensaran que hay que vivir a tope y además, un dato muy curioso, es que estamos vendiendo grupos familiares. Antes de la pandemia era habitual vender para el matrimonio y los hijos pero es que ahora se venden paquetes para familias enteras, es decir, con todos los hermanos, los padres, los sobrinos... Se trata de vacaciones en los que de una tacada se están llenando decenas de habitaciones en los hoteles de destino”.

¿A dónde están preparando sus viajes los jerezanos para este verano? Pue según destaca Nuria Rubiales “se está reclamando, sobre todo, Andalucía, algo de Tenerife y las Islas Canarias- Los destinos de larga distancia son testimoniales. Por ejemplo nosotros sólo hemos cerrado cinco parejas con destino a Punta Cana (República Dominicana). Lo internacional se mueve un poco peor ya que lo más demandado es Andalucía así como Galicia, que celebra el Año Xacobeo y los lineales para la Comunidad gallega salen de forma constante”.

Las principales diferencias entre la demanda de Jerez en 2021 en comparación con la del año 2019 (prepandemia) en lo que a viajes se refiere radican en que “en un año normal hay más demanda internacional, por Europa, de cruceros... “Pese a todo estamos recibiendo esta demanda con gran alegría. Es muy positivo de cara al futuro, la opinión generalizada de los clientes es que “después de lo que hemos pasado, pues todo el mundo tiene alguien que padeció el Covid, la idea es vivir el momento y hay que disfrutar. Bastante he padecido como para resignarme y no irme de hoteles y tomarme unas cervezas donde me venga en gana. Lo único que falta ahora es que se normalice un poco más la situación y crezca la demanda internacional”.

En lo que se refiere a Jerez como destino de viajeros, desde Nuripaz Viajes destacan que “Jerez, con sierra y playas cerca, es un destino atractivo pero que necesita aún de más comercialización, visibilidad y promoción”. Es por ello que en la actualidad se está preparando la llegada a la ciudad en octubre de más de 70 agentes de viajes para que vendan la ciudad en sus ciudades.

Por su parte el experto turístico Antonio Mariscal (de Bookingfax) señala que “la recuperación del sector turístico local está aún lejos. En la actualidad se está reactivando. Las agencias de viajes están vendiendo estancias y circuitos por España, pero nada de larga ni media distancia que son los viajes que más les rentan. La pandemia se ha llevado varias agencias de viajes en la ciudad, que han tenido que cerrar. Las restantes se están recuperando en la actualidad con ERTE en sus plantillas. Éste sin duda -confirma- va a ser un verano de vacaciones nacionales. En Jerez, por otra parte, esperamos un verano bastante bueno. En julio y agosto podemos llegar al 85% de ocupación fácilmente”.