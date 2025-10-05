Desviado por la niebla a Sevilla un vuelo entre Dusseldorf y Jerez

La densa niebla de este domingo en Jerez de la Frontera obligó a desviar a Sevilla un vuelo de la compañía Eurowings entre Dusseldorf y el Aeropuerto de La Parra.

Según recoge la página web de Aena, el vuelo EWG9570 de la línea aérea alemana, operado por Eurowings y procedente de Dusseldorf, debía aterrizar sobre las 10:05 horas de la mañana en el Aeropuerto de Jerez pero la neblina ha obligado a desviarlo al aeropuerto de Sevilla.

Este contratiempo ha provocado además el retraso del enlace de vuelta EW9571 entre Jerez y Dusseldorf y que tenía previsto su salida a las 12:55 horas.

El PP critica la "inacción y desprecio" del Gobierno al Aeropuerto de Jerez

Por otro lado, el PP de Jerez criticó este pasado sábado "la negligencia, la inacción y el desprecio" del Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, "hacia la ciudad de Jerez y su aeropuerto.

"Las últimas declaraciones de Ryanair, en las que confirma que ofreció hasta tres propuestas al Ministerio para mantener e incluso ampliar su presencia en el aeropuerto de Jerez, dejan en evidencia al Gobierno de Sánchez y desmontan por completo las excusas que tanto el PSOE local como el Ejecutivo central han venido utilizando para justificar su inaceptable pasividad", han señalado desde el PP en un comunicado.

Desde el PP han agregado que "es un hecho gravísimo que una compañía como Ryanair haya puesto sobre la mesa varias alternativas para seguir operando en Jerez y que ni siquiera obtuviera una respuesta por parte del Ministerio".

"¿Qué ha estado haciendo el ministro Puente mientras se perdían vuelos y rutas fundamentales para Jerez? La respuesta es clara: más pendiente de su cuenta de Twitter y de generar polémicas en redes sociales que de cumplir con su obligación de defender y potenciar infraestructuras clave como nuestro aeropuerto", han apostillado desde el PP