Detenida la autora de un robo con violencia en una tienda de alimentación de Jerez

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a una mujer con antecedentes previos como presunta autora de un delito de robo con violencia cometido en un establecimiento de alimentación situado en la Plaza Pintor Carlos González Ragel, en la zona sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 11 de cotubre sobre las 16:00 horas, cuando la empleada del comercio observó cómo una mujer sustraía diversos efectos del interior del local.

Al recriminarle su actitud en el momento en que pretendía abandonar el establecimiento, la presunta autora reaccionó de forma violenta, agrediendo a la trabajadora y causándole heridas y contusiones, además de proferirle amenazas graves antes de huir del lugar.

Gracias a la rápida actuación policial y a los datos aportados por la víctima, los agentes lograron identificar, localizar y detener a la autora en pocas horas.

La mujer fue trasladada a dependencias policiales, donde quedó ingresada en el área de calabozos hasta su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

La Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y reitera su compromiso en la lucha contra los delitos violentos y contra la propiedad, reforzando la protección tanto de las personas como de los comercios en la ciudad de Jerez.