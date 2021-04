Nueve detenidos este fin de semana en Jerez por parte de la Policía Local por delitos contra la seguridad vial

La Policía Local ha realizado durante el fin de semana un total de nueve detenciones por presuntos delitos contra la seguridad vial, relacionados en su mayoría por el consumo excesivo de alcohol o conductas temerarias. Entre las intervenciones realizadas este fin de semana cabe destacar también el refuerzo de los controles de velocidad practicados en distintos puntos de la ciudad, con el resultado de 85 denuncias. Esta medida fue anunciada por el delegado de Seguridad, Rubén Pérez Carvajal, en la última reunión de la Mesa de Seguridad para promover una conducción más segura en la ciudad.

Respecto a las actuaciones por delitos contra la seguridad vial, este fin de semana se produjo la detención, gracias a la colaboración de un agente de Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio, de dos conductores de motocicletas que conducían de forma temeraria y negligente por una avenida de la zona sur de la ciudad, provocando incluso un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados otros vehículos que se encontraban en la zona.

El agente de Policía Nacional que se encontraba en el lugar de los hechos había alertado de que tenía retenido a estos dos varones, uno de los cuales se hallaba tendido en el suelo, y que junto a un tercer conductor, se encontraban circulando por la zona sur de manera negligente y temeraria, llegando a poner en peligro, en varias ocasiones, a los demás vehículos, hasta que finalmente, una de las motos colisionó por alcance con uno de los automóviles que se encontraba parados en un paso peatonal, cayendo al suelo el conductor de la moto, que golpeó en su inercia con varios vehículos más.

Otras detenciones se produjeron también a raíz de accidentes de tráfico de diversa consideración; en dos casos, estos accidentes fueron por alcance de vehículos cuyos conductores causantes presentaban evidentes síntomas de embriaguez. Otro de los detenidos también conducía bajo los efectos del alcohol, invadiendo con su vehículo una zona ajardinada de una rotonda.

Cabe reseñar también el caso de otro turismo que había colisionado con otros dos que se encontraban estacionados de forma correcta, y cuya conductora también presentaba síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas; y de otro accidente, esta vez provocado por la caída de un ciclomotor cuyo conductor, que presentaba síntomas de embriaguez, resultó lesionado.

Igualmente, efectivos de la Policía Local procedieron a la detención de otro individuo que realizaba también una conducción temerosa con su moto por una avenida de la zona norte, y que, además, carecía de carnet de conducir. Por último, se detuvo a otra personas que conducía su motocicleta sin matrícula, permiso de conducir y sin casco protector.

Otras intervenciones

Por otro lado, y como resultado de los controles conjuntos realizados durante el pasado fin de semana en la avenida Blas Infante por parte de los Cuerpos de Policía Nacional y Local, se formularon un total de siete denuncias de tráfico y la intervención con un menor que conducía una motocicleta sin carné.

Además, y con motivo del temporal acaecido durante el pasado fin de semana, efectivos de la Policía Local acudieron a ocho requerimientos efectuados en distintas horas y zonas debido a los daños producidos como consecuencia de los fuertes vientos. En tres ocasiones se trataba de incidencias en el alumbrado público y las cinco restantes por ramas de árboles caídos.

En lo que respecta al incumplimiento de las medidas decretadas con motivo de la pandemia, la Policía Local ha levantado siete actas por no respetar el toque de queda, otras 13 de denuncia por no usar mascarilla y once personas fueron denunciadas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.