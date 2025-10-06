La diócesis de Asidonia-Jerez celebra el día del patrón de la ciudad

Un momento de los actos en honor al patrón de la ciudad del pasado año.

La ciudad de Jerez de la Frontera se prepara para vivir una de sus festividades más arraigadas: la solemnidad de San Dionisio Areopagita, patrón de la ciudad y titular del templo parroquial más antiguo de la localiddad. Tras haber conmemorado recientemente a su patrona, la Virgen de la Merced, Jerez se adentra en los actos dedicados a este santo que forma parte esencial de su identidad religiosa e histórica.

Los preparativos comenzaron el pasado viernes 4 de octubre con la procesión de San Dionisio, que recorrió las calles del centro histórico, y que sirvió como anticipo al día grande del santo.

La festividad principal tendrá lugar este jueves 9 de octubre en la Iglesia de San Dionisio Areopagita. A las 18:30 horas se celebrará el solemne Te Deum, presidido por el Obispo Diocesano, Monseñor José Rico Pavés. En este acto estarán presentes tanto el Cabildo Catedral como el Cabildo Municipal, en un signo de comunión entre la Iglesia y la ciudad

Asimismo, otro de los símbolos a destacar es el traslado del Pendón de la ciudad hasta el templo, gesto cargado de simbolismo que reafirma el vínculo histórico entre la fe y la identidad jerezana.

La jornada culminará con la celebración de la Eucaristía a las 19:30 horas, en la que la comunidad se reunirá para así ante el Santísimo Sacramento del Altar, pedir la intercesión de San Dionisio Areopagita para este curso pastoral 2025/2026.