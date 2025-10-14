Diputación financiará dos iniciativas medioambientales de dos entidades sin ánimo de lucro de Jerez

Lla presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal.

Un total de 18 entidades sin ánimo de lucro de la provincia recibirán financiación de la Diputación de Cádiz para desarrollar iniciativas medioambientales.

Será en el marco de la convocatoria de ayudas realizada por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, cuya resolución definitiva ha sido publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los proyectos seleccionados para recibir subvención lo han sido de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria, formulada este año como novedad en el Área.

El objetivo ha sido aumentar la transparencia y niveles de participación en el procedimiento de concesión de este tipo de ayudas dirigidas a asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro.

El presupuesto asignado por la Diputación a esta línea de subvenciones del Área responsabilidad del vicepresidente segundo, Javier Vidal, es de 100.000 euros.

Tal y como recogían las bases, las entidades recibirán un máximo de 6.000 euros para desarrollar iniciativas orientadas a la reducción de impactos medioambientales, la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, promocionar el desarrollo sostenible, luchar contra el cambio climático y poner en valor el medio rural de la provincia.

La relación de entidades, proyectos seleccionados y las ayudas concedidas para cada uno de ellos es la siguiente:

- Agrupación Voluntarios Medioambientales Trafalgar — ‘Guardianes del mar’ — 6.000 euros.

- Asociación Protectora de Animales Khatucai — ‘Control de colonias felinas’ — 5.700 euros.

- Asociación para la Promoción y Participación de las Personas con Discapacidad, Apropadis 2.0 — ‘Ecolectura: Libros con segunda vida, planeta con futuro’ — 4.870,85 euros.

- Asociación Sociedad Gaditana de Historia Natural — ‘Larolimícolas del sur: Seguimiento y conservación de aves migratorias en la bahía de Cádiz’ — 4.250 euros.

- Asociación para la Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Afanas Jerez — ‘Huerto ecológico cultivando inclusión’ — 6.000 euros.

- Asociación Criadores de la Raza Merina de Grazalema — ‘Conoce la raza gaditana merina de Grazalema y sus productos’ — 6.000 euros.

- Asociación El Carmen Inclusión — ‘Las semillas de la inclusión’ — 6.000 euros.

- Fundación Esperanza en Acción — ‘Proyecto “La Petite”/2025’ — 6.000 euros.

- Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales — ‘Ciclo de talleres sobre la prevención ambiental en el ámbito local’ — 6.000 euros.

- Asociación Protectora de Animales La Huella Verde — ‘Rescate, cuidados y búsqueda de familia de animales abandonados’ — 6.000 euros.

- Asociación Criadores de la Raza Caprina Payoya — ‘Payoya comunica’ — 6.000 euros

-Asociación Cultural Carriles — ‘Un remedio para mi medio’ — 6.000 euros.

- Asociación Cultural y para la Defensa del Patrimonio Tamaide Esencia Canaria — ‘Cádiz tiene eco’ — 6.000 euros.

- B.Time Sociedad Cooperativa Andaluza — ‘Semillas, un valor incalculable’ — 6.000 euros.

- Asociación Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz — ‘Jornadas sobre la historia del Parque Natural Sierra de Grazalema’ — 2.550 euros.

- Asociación Arquitectura para la Gente — ‘La arquitectura vernácula’ — 6.000 euros.

- Asociación Pro-Personas con Necesidades Socio-Educativas Especiales Asansull — ‘Agentes dinamizadores de ODS’ — 6.000 euros.

- Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz — ‘Acciones de formación sobre eficiencia y sostenibilidad en arquitectura y urbanismo’ — 4.629,15 euros

La concesión de estas ayudas es compatible con otras ayudas públicas o privadas destinadas al mismo fin, siempre que la cuantía no supere el 100 por 100 del coste de la actividad que se subvenciona y que no procedan de la Diputación de Cádiz.