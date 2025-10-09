Diputación prevé arreglar esta semana el firme de la CA-3108 entre Lomopardo y Estella

Javier Bello, revisando la intervención en el asfalto de la CA-3113 entre Puerto Real y La Ina

La Diputación Provincial de Cádiz ya ha culminado la mejora de diferentes tramos de calzada en cinco carreteras provinciales.

Estas intervenciones se incluyen en el plan especial de asfaltado diseñado por el Área de Cooperación y que comenzó a ejecutarse el 24 de septiembre.

“Estamos cumpliendo con los objetivos previstos”, ha manifestado el diputado provincial Javier Bello mientras conocía los trabajos de renovación del firme que se ultimaban en la CA-3113 entre Puerto Real y La Ina.

Desde que comenzó esta intervención –contratada con la empresa Probisa Vías y Obras SLU tras su licitación pública- se han resuelto mejoras en la calzada en las siguientes comunicaciones:

CA-4107 de Torrecera-Paterna; CA-3200 de El Pedroso II de enlace a Paterna; CA-3106 de acceso a Doña Blanca en El Puerto de Santa María; CA-3109 que une El Portal con la A-381; y la ya mencionada CA-3113 entre Puerto Real y La Ina.

El plan comporta una inversión de 2.556.551 euros que se aplicará en la renovación de “los tramos más deteriorados que no pueden repararse con el trabajo habitual de las Brigadas de Diputación”, según precisa Bello, quien destaca que el refuerzo de la seguridad vial determina las prioridades del Área de Cooperación.

Intervención en la CA-3108 entre Lomopardo y Estella

La previsión de la citada Área es que esta misma semana se acometerán los trabajos de mejora del firme en la CA-3108 de Lomopardo, en Jerez.

En las próximas semanas se intervendrá en las siguientes carreteras provinciales que discurren por el término municipal de Jerez de la Frontera:

CA-3102 (Macharnudo), en Jerez.

CA-3107 en Jerez.

CA-3110 (La Ina I), Jerez.

CA-4102 (Las Mesas), Jerez.

CA-4107 (Torrecera-Paterna).