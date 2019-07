A mediados del pasado mes de mayo, padres de la escuela infantil ‘Primavera’ denunciaron la incorporación de una maestra que fue apartada durante seis meses de su puesto tras la denuncia de una madre que presentó “un parte de lesiones del hospital, porque el niño tenía 4 o 5 bocados”. Según declararon algunos padres, “no atendía bien a los niños, los recogíamos sucios, y los dejaba hacer de todo”.

La polémica provocó reacciones de los padres, del marido de la maestra afectada –que remitió una carta a Diario de Jerez–, de trabajadores del centro y del propio sindicato Ustea. Ahora es la directora de la escuela ‘Primavera’, Mercedes Salas, la que responde al sindicato para “limpiar mi honor”.

Cabe recordar que Ustea pidió el 19 de mayo “explicaciones al delegado de Educación sobre la actitud de la directora de la escuela infantil ‘Primavera’”. El sindicato añadió que “esta directora fue nombrada sin tener la titulación exigida en la propia relación de trabajos de la Junta de Andalucía” y que “algunos ex trabajadores de esa escuela infantil han confirmado el despotismo con que la directora los ha tratado”.

“Tengo el título de maestra y la especialidad de Educación Infantil. De no ser así, no podría desempeñar mi trabajo en la Escuela. Desde el año 1985, en el que me incorporé a este centro mediante un concurso de traslado y estando en una zona con necesidades de transformación social, jamás he tenido problema alguno. Salvo el que ha aparecido en prensa por personas que ni siquiera me conocen”, declara Salas.

“Durante tantos años de carrera profesional jamás he tenido denuncias de trabajadoras o ex trabajadoras, a ningún nivel”, añade la directora, quien remarca que “antes los hechos ocurridos en el centro –la denuncia de los padres– he tenido que actuar conforme las directrices marcadas”.

“Se puede entender que no sea función de sindicatos solicitar ceses de trabajadores, ni tampoco de enfrentarlos ni de ofenderlos. Sí es su misión la defensa de la educación pública y la lucha por la calidad de ésta”, remarca Salas.

“Quizá suene algo antiguo, pero el honor decía Calderón de la Baca ‘pertenece a Dios’. Pederastas confesos y convictos o asesinos aparecen en la prensa con sus iniciales. Yo no he cometido delito alguno y se ha publicado mi nombre”, critica Salas.

Cabe subrayar que tras el comunicado de Ustea, trabajadores de la escuela infantil ‘Primavera’ mostraron su “repulsa” por la denuncia que hace la sección sindical “a la dirección y al conjunto de la escuela”. “En ningún momento el sindicato se ha dirigido a nuestro centro para recabar información”, añadía la carta de estos trabajadores.

Asimismo, la Asociación de Directoras y Directores de Escuelas Infantiles de Andalucía denunciaron en un comunicado que, desde los sindicatos, “no se puede hacer defensa de una trabajadora, haciendo un ataque contra otra trabajadora y usando únicamente argumentos de opinión”.

“Los directores, ante todo, velamos por la seguridad de los niños y niñas que se encuentran matriculados en nuestros centros. Entendemos que es la administración de la Junta de Andalucía la que debe velar para que conflictos como éste no repercutan en el bienestar de la población a la que atendemos arbitrando las fórmulas legales más idóneas para resolverlos”, subraya la asociación.

La entidad –que ha mostrado su apoyo a Salas– declara que “todos estamos nombrados según la normativa y las exigencias que se requieren en su momento. Puede dar fe de ello el Servicio de Inspección Educativa de la Consejería”.