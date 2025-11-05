Dislexia Cádiz conmemora su décimo aniversario con una gala en el Alcázar de Jerez

Dislexia Cádiz celebra su décimo aniversario con una gala este sábado, 8 de noviembre, en el Alcázar de Jerez. La jornada comenzará con una marcha desde la avenida Alcalde Álvaro Domecq para llegar hasta el Alcázar, visibilizando por el centro de la ciudad el compromiso y energía de todas las familias que conforman esta asociación. Una batucada encabezará el recorrido por Plaza Mamelón, Calle Larga, Plaza del Arenal y Plaza Monti.

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha felicitado a Dislexia Cádiz por esta década de trayectoria y ha trasladado el firme compromiso del Ayuntamiento para la consecución de sus metas, asegurando que “tenemos que estar con ellos para mejorar la vida de las personas porque todos tenemos que vivir en equidad en Jerez. Lo más importante para nosotros es la equidad, que cada cual tenga las condiciones necesarias para el desarrollo de su vida personal y profesional en condiciones de igualdad”.

La delegada ha resaltado que han sido “diez años de lucha de madres y padres, de personas que también han sufrido esos escollos en el camino que supone no tener las adaptaciones necesarias en el ámbito educativo e incluso laboral, en el acceso a plazas de trabajo para personas con dislexia”.

La Asociación Dislexia Cádiz lleva todo este año 2025 realizando actividades en toda la provincia para celebrar diez años de dedicación, logros y reivindicaciones, con una programación en la que han contado con actividades formativas, talleres en institutos, sensibilización, convivencias, actividades deportivas y encuentros institucionales, como la reunión mantenida con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en febrero.

Este sábado, la entidad celebrará un acto institucional que comenzará a las 11 horas, con el lema ‘Una década abriendo camino por un aprendizaje sin barreras’, y en el que visibilizará la fortaleza de una entidad que suma diez años de trabajo y esfuerzo a favor de la inclusión y de una educación para todos.

En este sentido, Lucía Alcántara, presidenta de Dislexia Cádiz, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez por el respaldo al programa conmemorativo de este aniversario, destacando la gestión transversal que se ha efectuado desde diferentes áreas municipales, y ha detallado las actividades previstas en el acto central que tendrá lugar en el Alcázar, donde “los pequeños y las pequeñas van a tener unas actividades lúdicas y los mayores estaremos en el acto de entrega de reconocimientos a instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Jerez, también a personas y entidades que han colaborado con nosotros, a las socias y socios fundadores, a los socios que siguen estando en activo y, por supuesto, a los medios de comunicación, porque ustedes nos abrís las puertas de las casas. Además, podremos disfrutar de la actuación de la chirigota ‘Los Disléxicos’”.

Cabe recordar que Dislexia Cádiz ofrece formación e información para fomentar el conocimiento de esta dificultad específica del aprendizaje, ya que con la ayuda adecuada los niños pueden aprender y conseguir los objetivos que se propongan. Los síntomas de este trastorno de origen neurobiológico suelen aparecer desde edades tempranas y se intensifican cuando comienza el aprendizaje de la lectura y la escritura.

esde la asociación recomiendan estar alerta ante síntomas como son: mala memoria a corto plazo, complicaciones para las reglas ortográficas, dificultades para seguir el ritmo de la clase y alcanzar buenos resultados pedagógicos, la baja comprensión lectora y cometer errores en la lectura.

Se estima que un 10% de la población mundial está afectada por este trastorno del neurodesarrollo, por lo que se calcula que de cada treinta estudiantes, tres tienen dislexia y precisan una atención determinada para evitar el fracaso escolar. Desde ‘Dislexia Cádiz’ se hace un llamamiento a la participación el próximo sábado y se lucha para que las personas afectadas dejen de ser invisibles en la sociedad.