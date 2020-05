Sin distancia de seguridad, sin mascarilla y superando el número de personas permitido: la cara B de la desescalada

Hace meses esta imagen no tendría nada de llamativa, un grupo de jóvenes se encuentran en una urbanización un viernes por la tarde. Pero la realidad es que la crisis sanitaria por el Covid-19 hace que estas fotografías sí tengan más repercusión: superan el número de personas permitido, no guardan la distancia de seguridad y además no llevan protección.

El estancamiento de contagios y fallecidos en Jerez desde hace días está rebajando la alarma social, haciendo creer que la normalidad ha vuelto al 100%. Pero precisamente el número de pacientes es cada vez menor porque se han respetado las normas marcadas para evitar la propagación del virus.

Las imágenes que han difundido los propios vecinos de estos jóvenes, en las que incluso se ven abrazos, no casan con la obligación de seguir manteniendo medidas de protección, poniéndose ellos en riesgos y su entorno.

La desescalada está permitiendo el reencuentro con familiares y amigos tras semanas de confinamiento. Las ganas de recuperar lo que se paralizó en marzo son evidentes, pero la batalla aún no ha terminado y los jóvenes deben ser conscientes de ello.