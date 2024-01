Cada semana se divorcian o separan en Jerez una media de seis parejas

El número de disoluciones matrimoniales en Jerez ha aumentado en el tercer trimestre del año, según los últimos datos disponibles en el Consejo General del Poder Judicial. En concreto, durante el primer semestre del año apenas se registraron 109 demandas en el Partido Judicial, donde se incluye el término municipal de Jerez y también San José del Valle. En concreto, 59 se produjeron de enero a marzo y 49 de abril a junio. Sin embargo, de julio a septiembre se han registrado más rupturas que en los seis primeros meses del año: 131.

Así, en el tercer trimestre de 2023 se han producido 60 divorcios consensuados y 63, no consensuados. A esto hay que sumar 7 separaciones con acuerdo y 1, no consensuada. En estos meses no se ha producido, sin embargo, ninguna nulidad matrimonial, según la última estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial.

De este modo, de enero a septiembre en Jerez han tenido lugar 240 disoluciones matrimoniales. A pesar de que aún quedan por conocer los datos oficiales registrados de octubre a diciembre, lo cierto es que se prevé una caída del número de divorcios y separaciones, teniendo en cuenta los datos de años anteriores. En concreto, el pasado 2022 acabó con 489 y el anterior, 2021, con 491.

De hecho, de enero a septiembre de 2022 se presentaron en Jerez 354 demandas para poner fin al matrimonio, frente a las 240 del mismo periodo de 2023. Esto supone una caída de más del 32% en las disoluciones matrimoniales.

Evolución de los datos en Jerez

En Jerez, desde el año 2005 se ha ido produciendo una bajada progresiva del número de divorcios y separaciones, así como de nulidades (esta última es la fórmula menos frecuente por los requisitos que son necesarios). Así, se ha pasado de cerca de 800 demandas a las actuales por debajo de 500. E, incluso, de mantenerse la tendencia, Jerez podría registrar en 2023 un total anual por debajo de las 400 disoluciones matrimoniales. Tan sólo en 2015 se produjo un repunte y se alcanzaron 724 demandas de divorcios y separaciones.

Es decir, mientras que hace una década rompían su matrimonio una media de once parejas a la semana en Jerez, ahora lo hacen unas seis, teniendo en cuenta los datos de los primeros nueve meses de 2023.

Hay que recordar que la diferencia principal entre separación y divorcio es que la separación no disuelve el vínculo matrimonial, lo que implica que los cónyuges no pueden volver a contraer matrimonio. En cambio, el divorcio si lo disuelve y, tras el mismo, los cónyuges pueden volver a casarse entre sí o con otras personas.

La separación o el divorcio son dos opciones a las que podrá acudirse de forma indistinta. Bastará que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que, sin tener que alegar causa alguna y transcurridos tres meses desde la celebración del mismo, solicite judicialmente la separación o el divorcio bien de mutuo acuerdo o de manera contenciosa. “No será preciso el plazo de tres meses para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de las hijas e hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio”, tal como se especifica desde la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La nulidad, por su parte, implica la desaparición del vínculo matrimonial, por no concurrir los requisitos para la validez del matrimonio.