El domingo se disputa en La Barca la 'II Carrera del Barro" contra el cáncer

Juan Pedro Orellana Martín superó un cáncer linfático en el año 2004. Se define a sí mismo como una persona sana, antidroga y deportista. Desde que venciese la enfermedad, decidió que todo el deporte que realizara iría destinado a financiar la investigación de esta. "Estoy muy orgulloso de poder ayudar a la causa", afirma a este medio. Además, asegura que el deporte ha sido su gran aliado para superar el duro trance al que se enfrentó.

Hace dos años, Orellana se embarcó en lo que se convertiría en el antes y el después de su batalla para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer. Este deportista y luchador innato llevó a cabo el reto "1000 kms. contra el cáncer". El 1 de septiembre de 2016 salió de su casa en bicicleta para completar los más de 1000 kms. que separan la localidad pedánea de La Barca de la Florida de Santiago de Compostela, el día 28 del mismo mes. El dinero recaudado fue destinado al proyecto de investigación en células madres cancerígenas de la Universidad de Granada.

Juan Pedro asegura que no le resultó difícil, ya que había corrido durante toda su vida. Sin embargo, sí que es cierto que contó con una exigente preparación física y mental, de la mano de Hermenegildo Sabido, director técnico del Club Maratón Jerez. "Me enseñaron muchas técnicas deportivas, de concentración y psicológicas. Además acudí al Centro de Alto Rendimiento de Granada, estuve concentrado durante 10 días, subí dos veces al Veleta, hacía rutas... La verdad que tuve un entrenamiento muy fuerte", sentencia.

Las ganas de superarse a sí mismo y contribuir a la causa no cesan, "me gustaría hacer el retorno del reto que hice, salir desde Santiago, otros 1200 kms. Pero claro, esto hay que hacerlo muy decidido y pensarlo bien. Todavía no es seguro. Lo que sé es que siempre iría destinado a la Cátedra de Investigación", declara el aventurero. La fama y el alcance mediático que alcanzó tras realizar los '1000 kms. contra el cáncer' le llevaron a organizar la primera edición de la 'Carrera del Barro' el pasado año. El barro simboliza el duro camino que hay que recorrer para superar la enfermedad, "en el barro cuesta trabajo avanzar, al igual que de la enfermedad cuesta trabajo salir, pero se sale", comenta positivo . Dicha propuesta fue apoyada por la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de La Barca de la Florida, entre otras instituciones.

Esta primera edición contó con 350 inscripciones, "yo no pensaba que fuese a lograr tanta acogida cuando lo propuse", afirma Orellana, "la fama que obtuve ha ayudado, la gente sabía a donde irían destinados los beneficios", concluye. Juan Pedro espera que en la segunda entrega de 'La Carrera del Barro', que tendrá lugar este próximo domingo 29 de julio, superen con creces la participación de la anterior. "Creo que vamos a superar las 350 o 400 inscripciones seguro, de hecho, muchas de las personas que estaban el año pasado de espectadora van a correr este año", comenta.

El dinero que se obtenga con las inscripciones de los participantes irá destinado íntegramente a la Cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación en Células Madre Cancerígenas, de la Universidad de Granada. El evento tendrá lugar en La Barca de la Florida, concretamente en la yeguada militar del Cortijo de Garrapilos, situada junto a la localidad pedánea. La carrera consta de 12,5 km de recorrido, por un circuito de obstáculos y barro. El agua será también un elemento fundamental en la travesía, "así se evita el calor, todo el mundo va a ir mojado y no va a haber peligro de nada", afirma Orellana. La Plaza de la Artesanía será el punto de partida y la meta, un lugar simbólico por tratarse del km 0 del reto '1000 km contra el cáncer'.

Además, se constituye como un acontecimiento con un gran componente emotivo, "mucha gente va a participar en la carrera para dedicarla a familiares que están sufriendo cáncer o que, incluso, han fallecido a causa de este", comenta Orellana. Se prevé que acudan participantes de la propia pedanía y del municipio jerezano, así como de Cádiz, Sevilla, Málaga, Zamora, Valencia, Córdoba, Cáceres o Madrid. "A la Universidad de Granada le gustaría que esta carrera fuera referente de la investigación a nivel nacional, y bueno, por algo se empieza", asegura. No cabe duda de que dicho evento es una buena forma de contribuir a la investigación de una enfermedad que es diagnosticada a 228.000 nuevos casos en España cada año.