La capilla de las Angustias de Jerez abrirá sus puertas para una colecta de sangre

Jerez/El Capilla de las Angustias de Jerez de la Frontera, ubicado en la plaza de las Angustias y calle Porvenir, acogerá este lunes 21 de octubre de 2024, una colecta para la donación de sangre.

La colecta está organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz en una de las dependencias de la iglesia desde las 17:30 horas de la tarde hasta las 21:30 horas de la noche.

La nueva colecta forma parte de la campaña 'Abre tu corazón. Dona Sangre', por lo que desde el CTTC se anima a "donar ¡No lo dudes y acércate!".

También se puede donar sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el Hospital Universitario de Jerez en horario laboral de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:30 horas.

Cartel de la donación de sangre en la capilla de las Angustias

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.