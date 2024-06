Donación de sangre este lunes 24 en el Centro Social de La Granja en Jerez

El Centro Social de La Granja, ubicado en la avenida de Arcos s/n en Jerez de la Frontera, abrirá este lunes 24 de junio, Día de San Juan, en horario de tarde para acoger una donación de sangre.

La colecta está organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz en una de las salas del centro social desde las 17:00 horas hasta las 21:00 horas.

La acción forma parte de la campaña Salva Vidas Dona Sangre, por lo que desde el CTTC se anima a "abrir tu corazón ¡No lo dudes y acércate!".

También se puede donar sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el Hospital Universitario de Jerez en horario laboral: lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 14.30 horas. Los martes se puede ir de 9 a 14.30 y de 15 a 21 horas.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.