¿Y dónde puedo ir si levantan el cierre perimetral?

Treinta y seis días después, el cierre perimetral en Jerez puede pasar a mejor vida. A falta de que el Comité territorial se reúna en la jornada de este jueves, son muchos los jerezanos que esperan con anhelo la confirmación de esta decisión para poder acabar con un 'confinamiento zonal' de más de un mes.

La playa, la montaña o simplemente dar un paseo por alguna de las localidades de la provincia estarán, sin duda, en la hoja de ruta de muchos ciudadanos de cara al fin de semana. Pero, ¿a qué ciudades se puede ir y cuáles no? No hay que olvidar que a día de hoy son muchas las poblaciones de la provincia que se encuentran con cierre perimetral y algunas incluso con el cierre de toda actividad no esencial debido a las altas tasas de contagio, caso de Grazalema, El Gastor, Puerto Serrano y Olvera.

Así las cosas, si distribuimos la provincia por distritos, tal y como lo tiene divivido la Consejería de Salud, comprobamos que el distrito Jerez-Costa Noroeste, se podrá viajar hasta:

Chipiona (tasa de contagio: 213,0)

San José del Valle (180,5)

Trebujena (213,8)

Sanlúcar, por su parte, acaricia el levantamiento del cierre pues este miércoles presentaba una tasa de 523,1, una cifra que no sabemos si dará o no para conseguir dicha supresión en la jornada de este jueves (ya que de lo contrario no sería ya hasta el lunes). Lo mismo puede ocurrir con Rota, que a día de hoy tiene 597,6 y no se sabe si le dará tiempo a lograr el levantamiento del cierre.

En la zona de la Bahía de Cádiz-La Janda sólo se puede visitar:

El Puerto de Santa María (tasa de contagio: 499,4)

Paterna de la Rivera (458,5)

En este distrito, como ocurre con otros, podrían salir también hoy Conil, que hasta este miércoles tenía una tasa de contagio de 535,7; y Puerto Real, con 513,2. Otra localidad que anda en el límite es Vejer, con 578,4.

En el distrito de la Sierra de Cádiz, por contra, se puede acceder a:

Algar (280,1)

Algodonales (272,4)

Arcos de la Frontera (399,1)

El Bosque (93,6)

Prado del Rey (250,4)

Setenil de las Bodegas (401,3)

Ubrique (271,0)

Villaluenga del Rosario (0,0)

Villamartín (453,3)

Zahara de la Sierra (72,5)

Por último, en el Campo de Gibraltar, se puede acceder a:

Los Barrios (tasa de contagio: 307,0)

Tarifa (198,0)

Jimena de la Frontera (402,6)

San Martín del Tesorillo (178,5)

La Línea de la Concepción (270,3)

San Roque (335,8)

En el resto de localidades de la provincia, se establecerá el cierre perimetral, por lo que no será posible acceder a ellas sin algún tipo de condicionante.