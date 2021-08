“Un editor debe decir ‘no’ en bien de la literatura y por respeto al lector”

El editor es un gran hacedor de cultura. Quien edita es un héroe social a veces en sombras, entre las coordenadas de la discreción, más instalado en el anonimato y la reserva que en el enfoque viral del propio yo. Existen editores competentes -con criterio selectivo- que operan por las propias catalogaciones de la calidad de párrafo, de la aportación textual, de la información a pie de actualidad o de la narrativa de ficción de largo alcance. El buen editor es casi fetichista de la textura del libro. Y un gestor de tenaces convicciones. Un editor de éxito comparece en los estamentos de la profesionalidad -per se- ajena a intereses espurios. Miguel Ángel Magnani es un editor pujante. Sabe que la escritura y la lectura son palabras mayores. Anáfora posee un recomendable catálogo que ningún lector de fuste debe pasar por alto. Sus títulos recorren toda España. Magnani nos concede en Málaga esta entrevista que agradecemos sobremanera.

Javier Cercas comenta que “el de editor es un oficio raro porque la gente suele creer que se trata de un escritor frustrado que publica los libros de otros porque es incapaz de escribir los suyos”. ¿Está de acuerdo con dicha afirmación? De cualquier manera no es su caso, ¿verdad?

Lo mismo podrían decir de los periodistas, de los críticos musicales o de los comentaristas deportivos, por citarte solo tres casos. Es la primera vez que escucho esa frase, será porque nunca he leído nada de este señor. Sin editores no habría libros. Y no, no es mi caso. Soy escritor y además muchas otras cosas.

Siendo como es el libro una herramienta crucial del desarrollo humano, ¿por qué parece que en España sostenemos tan bajo índice de lectura?

He de decir que tampoco es algo que se pueda afirmar categóricamente. A veces nos quedamos aferrados a las mismas estadísticas durante años y no actualizamos nuestro registro. Yo cambiaría esa frase por otra, y es que «muchísimos libros que se compran a día de hoy en España no se leerán jamás». Pero eso es otra historia...

¿De qué tres características o pulsiones permanentes ha de revestirse un buen editor?

Humanidad, carácter y elegancia a la hora de elegir.

¿Cómo ha sido -hasta la presente- su experiencia en este oficio?

Ha sido una experiencia (y sigue siéndolo) extraordinaria, que me aporta credibilidad en mi trabajo y muchos y grandes amigos que, además del amor por los libros, tienen un excelso interés por la vida y los seres humanos.

¿Qué piensa del editor que ejerce de tal para en publicar(se) sus propias obras?

Me parece bien. Otra cosa es que luego compren sus libros.

¿Decir “no” es el principal problema al que se enfrenta diariamente -o casi- un editor?

No es un problema, es una elección que debe hacerse en bien de la buena literatura y por respeto al lector.

¿Qué libro de su catálogo recomendaría -y por qué- como lectura para este verano?

Todos los libros de Editorial Anáfora están a la altura de cualquier buen lector, pero como esta entrevista es para el periódico Diario de Jerez, aconsejaré a todos los jerezanos la lectura de la biografía de uno de los mejores cómicos que ha dado este país, que es Manolo Medina, jerezano de pura cepa y gran amigo. Un libro donde van a conocer no solamente la impresionante trayectoria profesional de este grandísimo actor, récord de permanencia en los teatros de toda España con una misma obra -ininterrumpidamente-, descubridor de talentos como David de María, representante artístico, y un largo etcétera, sino que van a descubrir a la excelente persona que vive detrás de la piel del intérprete y que pocos, los más afortunados -entre los que me incluyo-, conocen de verdad.

¿Qué desea añadir?

Sí, el título del libro: Manolo Medina, un hombre solo sin punto com… ni ná. Bueno, y agradeceros, por supuesto, vuestra deferencia por acordaros de Editorial Anáfora.